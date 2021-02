Chiara Scelsi Vs l’ex Wayne Santana: “Sei l’ultima ruota del carro”/ “Da demolire!”

Chiara Scelsi rompe ogni indugio e attacca duramente il suo ex, il trapper Wayne Santana, membro della Dark Polo Gang. La loro storia pare sia giunta al capolinea non proprio nel migliore dei modi e, come riporta Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, la modella si è lasciata anzi andare ad un durissimo sfogo, rivelando retroscena più che scottanti. In una serie di storie postate su Instagram, la Scelsi ha svelato che, dopo la rottura, il trapper le avrebbe richiesto indietro l’anello di fidanzamento oltre alle borse che le aveva regalato.

“Ho speso più di 20mila euro per farti diventare una persona seria. Sei tornato morto in cul*. – ha replicato Chiara, per poi aggiungere – Piglia tutto e vai a comprare quello che ti “fa” di più.” E ancora: “Fate i bulli, fate quelli di strada e non vieni sotto a casa mia a chiedermi le cose ma mandi i tuoi schiavetti? Mandi avanti tuo padre! Vieni sotto casa a chiedermi le cose! Hai paura di tuo padre e di tua madre. Parli male dei tuoi soci, se parlo scoppia la guerra. Non sai nemmeno cantare. Ritirati.”

Chiara Scelsi senza freni contro l’ex fidanzato Wayne Santana: “Ti devi ripulire l’anima”

Parole pesanti quelle di Chiara Scelsi nei confronti del suo ex fidanzato Wayne Santana. La modella si sfoga, ammettendo di non essere più disposta a rimanere zitta. Così fa delle rivelazioni molto pesanti: “Oggi sono innamorata, lui mi dice che mi ama, che valgo; non te che rosichi, che sono più bella e guadagno più di te.” Così lo avverte: “Non parlare mai più della mia famiglia. Perché ti faccio vedere quanto sono pazza ma non come te che hai il cervello bruciato. Hai seminato molto male. Ha in karma di merd*, ti devi ripulire l’anima. Sei l’ultima ruota del carro da demolire. Parli male di tutti.” Così conclude: “Il mio attuale fidanzato mi sta salvando la vita. Mi sta disintossicando. Io ho vissuto in mezzo alle vere gang, non con il nonno del trapper che tra loro (la Dark Polo gang, ndr) si accoltellerebbero. L’apparenza inganna. Se parlo, crollano le aspettative di vita… di loro.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA