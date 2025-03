Chiara Cainelli riflette sulla finale del Grande Fratello: cos’ha detto

Chiara Cainelli si sfoga con Zeudi Di Palma dopo la semifinale del Grande Fratello. Chiara è entrata nella Casa più spiata d’Italia lo scorso dicembre e, dopo un inizio in sordina, si è fatta sempre più notare, riuscendo a battere al televoto anche i veterani della Casa. Nelle ultime puntate, infatti, ha eliminato ben tre concorrenti protagonisti di quest’edizione: Javier Martinez, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Le sue vittorie, però, hanno fatto molto discutere. Il motivo? A votarla sono principalmente i fan di Zeudi Di Palma, la sua migliore amica nel reality. Chiara, infatti, non ha un fandom singolo, se non quello dedicato alla sua amicizia con Zeudi.

In particolare, ha attirato l’attenzione il confronto tra due risultati al televoto: quando Chiara non era in nomination con Zeudi, la sua percentuale di preferenze superava nettamente quella degli altri concorrenti; al contrario, quando si è trovata in sfida con la Di Palma, non ha raggiunto nemmeno l’1%. Da lì, si è aperto un vero e proprio dibattito, parlando di fandom “tossici” che gestiscono il televoto al posto del pubblico generalista. Nella semifinale, però, c’è stato un colpo di scena: Helena è riuscita a superare Chiara e, quindi, i fan di Zeudi.

Chiara si confida con Zeudi: le paure prima della finale del Grande Fratello

L’eliminazione di due protagonisti come Shaila Gatta e Javier Martinez contro Chiara ha scatenato molti dubbi in Casa. I concorrenti rimasti in gioco, infatti, continuano a chiedersi come mai Chiara riesca a battere anche i veterani. Nonostante si sia dimostrata una concorrente valida, agli inquilini continua a non tornare qualcosa e, a quanto pare, neanche alla stessa Chiara. Mentre chiacchierava con Zeudi il giorno dopo la semifinale, ha detto: “Non ho mai avuto una gioia. Ho avuto la possibilità di andare in finale e non ci sono mai andata. Ho avuto due volte la possibilità e non è successo”.

“Non mi sento amata. Il fatto che supero i televoti, magari sì sono forte. Però poi penso che molte è successo che qualcuno avesse sbagliato e quindi mi ha superato d’importanza per farmi eliminare. Non mi sono mai sentita all’altezza. Come gioco, Mariavittoria ha i suoi fan, quelli di Tommaso, di Jessica e di Helena”, ha poi aggiunto la Cainelli. Ricordiamo, infatti, che Chiara è al televoto con Mariavittoria per scegliere la quinta finalista del Grande Fratello.

Chiara Cainelli e il mistero sul televoto del Grande Fratello: dettagli

Nonostante Chiara Cainelli sia andata avanti al Grande Fratello soprattutto grazie ai fan di Zeudi Di Palma, c’è da dire che nel tempo è riuscita a guadagnare anche un seguito proprio. Sebbene non si tratti di un vero e proprio fandom, in tanti si sono comunque affezionati a Chiara nel corso di questi mesi, ritenendo che abbia giocato in modo perfetto nel reality di Canale 5. Tuttavia, ci sono comunque alte probabilità che possa essere eliminata al televoto contro Mariavittoria Minghetti e, quindi, non riuscire a rientrare tra i cinque finalisti.

Il fandom di Zeudi è sicuramente il più numeroso, ma, allo stesso tempo, a votare Mariavittoria non sono solo i suoi fan. Pur di battere Chiara, anche i fan di Helena, Javier e Shaila pare stiano dando voti alla dottoressa romana. Con l’unione della maggior parte dei fan contro Zeudi, sono calate le possibilità di una sua vittoria, che fino a poco fa sembrava certa. Allo stesso tempo, anche un trionfo di Helena sarebbe certamente polemico, considerando che la brasiliana era stata eliminata dal GF lo scorso gennaio, per poi farla rientrare con un ripescaggio inaspettato.