Chiara rivela a Lorenzo il debole che Helena avrebbe nei suoi confronti: “E’ accondiscendente e poi..”

Conversazione molto interessante al Grande Fratello tra Lorenzo e Chiara. Quest’ultima sostiene che Helena si sia presa una cotta per lui e ci sarebbero evidenti segnali a supporto della sua tesi. In una chiacchierata col diretto interessato, Chiara vuota il sacco e dice la sua sulla questa. “Tu gli piaci e basta…”. “In che senso?”, domanda Lorenzo incredulo. “Ha un debole per te, mettiamola così. E’ accondiscendente. Noi donne ci vediamo molto lungo”, risponde Chiara.

Lorenzo dal canto suo non si capacita di come potrebbe essere verosimile tale scenario e mostra le sue perplessità alla compagna di avventure. “Allora aprimi gli occhi e spiegami come può avere un debole per me se pensa di fare dei figli con le persona che ama”, sottolinea Lorenzo. “Tu devi guardare l’atteggiamento che ha nei tuoi confronti”, replica Chiara, convinta della sua sensazione.

Grande Fratello, che tensioni tra Chiara ed Helena

Una tesi, quella di Chiara, che divide il web, anche se molti effettivamente notano che l’atteggiamento di Helena con Lorenzo sia molto più morbido rispetto a quello che ha con altri concorrenti. Proprio con Chiara, oltretutto, ha avuto un pesante battibecco, quando quest’ultima le ha domandato chi preferisse sfidare in finale. Una domanda che inspiegabilmente ha alimentato la tensione e il nervosismo di Helena, che ha dato una risposta poco elegante.

“It’s not of your business”. “Non è affare tuo”, traduce in italiano Lorenzo Spolverato per l’amica Chiara, anche se è il primo a non credere alle sue orecchie. Lorenzo non ci pensa due volte a far notare la pesantezza delle sue parole ad Helena ma quest’ultima va avanti per la sua strada.

Chiara Cainelli amareggiata per battibecco con Helena

“Quanto te la tiri”, la risposta piccata di Lorenzo a Helena. “Non condivido neanche un pensiero della mia vita con te, perché me lo chiedi?”, risponde invece la Prestes, parlando con Chiara. Scintille inspiegabili, al di là di una intesa che tra le due concorrenti non è mai sbocciata.

La Cainelli, infatti, si è poi lasciata andare ad uno sfogo amaro sul battibecco avuto con Helena. Un battibecco nato dal nulla, dopo una semplice domanda: “Poteva dirmi in modo civile che non le andava di rispondermi, non credevo potesse rispondermi così”, ha tuonato amareggiata.