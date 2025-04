La diretta odierna di Mattino 4 è tornata ad occuparsi della triste vicenda di Chiara Spatola e Simone Sorrentino, uccisi brutalmente a Volvera – nel torinese – dal vicino di casa Andrea Longo che immediatamente dopo si è tolto la vita tagliandosi la gola: la vicenda risale allo scorso giovedì e sul caso – purtroppo ben cristallizzato nel suo epilogo – è stata ovviamente avviata un’indagine da parte delle autorità per capire se ci fosse qualche possibile retroscena sulla morte di Chiara Spatola e Simone Sorrentino che ad una prima occhiata potrebbe non essere stato colto e che potrebbe aiutare a spiegare una simile furia cieca.

Per la morte di Chiara Spatola e Simone – nel frattempo – la madre della ragazza, Maria Teresa Demartino, ha deciso di organizzare una ‘fiaccolata’ durante la quale è stata raggiunta dai giornalisti di Mattino 4 ai quali ha rilasciato alcune brevissime dichiarazioni: “Le ragazze – ha spiegato – al primo cenno, devono andare dalle mamme e dai papà, dalle amiche, devono scappare, andare via… Che sia il vicino di casa, il compagno o qualsiasi persona, devono andare subito da qualcuno che voglia loro bene“.

La mamma di Chiara Spatola: “Andrea Longo era un prepotente, un bullo con problemi mentali”

Qualche giorno fa – invece – la mamma di Chiara Spatola ha rilasciato un’intervista leggermente più articolata con il Corriere dalla Sera nella quale ha descritto l’amore per Simone Sorrentino “bellissimo”, parlando dei due ragazzi come di due “angeli [che] stavano costruendo il loro nido d’amore”; mentre passando al vicino – a killer – Andrea Longo racconta di non averlo “mai visto”: si era trasferito in quell’immobile “due mesi fa” e da quel momento ricorda che i due innamorati “mi avevano parlato delle sue prepotenze” in diverse occasioni.

Secondo la madre, Andrea Longo “si era invaghito” di Chiara Spatola che – dal conto suo – aveva chiaramente manifestato il suo disinteresse al punto che “non voleva neanche essere salutata” da lui, uomo – spiega – affetto “da disturbi psichiatrici” ed un vero e proprio “bullo”: proprio per quella ragione i due innamorati stavano progettando di trasferirsi altrove perché “lì non ci potevano più stare”; mentre oggi – oltre al dolore – resta solo il grande interrogativo se si sarebbe potuto “capire [prima] che quella persona aveva grossi problemi, che era pericoloso” e – dunque – se si sarebbe potuto fermare prima di questo tragico epilogo.