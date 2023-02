Chiara Stile, chi è la fidanzata di Marco Salvati/ “Insieme da settembre, prima frequentavo Eros Ramazzotti”

Chiara Stile è la fidanzata del noto autore televisivo Marco Salvati: chi è

Chiara Stile è la fidanzata del noto autore televisivo Marco Salvati. Blogger, presentatrice e web influencer, si è raccontata durante una lunga intervista a Casa Pipol. Oltre che come esperta di moda, il pubblico di Mediaset potrebbe conoscerla anche come volto di Forum, il noto show condotto da Barbara Palombelli. Chiara, infatti, è anche una laureanda in giurisprudenza, cosa che racconta nel corso dell’intervista.

“Da quest’anno Forum ha introdotto questa nuova categoria, che è una cosa molto simpatica, perché noi abbiamo una tutor nel nostro percorso universitario, quindi non solo c’è l’ansia dell’esame, ma anche quella di doverlo raccontare in televisione.” ha raccontato la Stile. “Lavorando anche, ovviamente sono un po’ indietro rispetto ai miei compagni di corso, ma è anche importante lanciare il messaggio che l’università non è una competizione e Form in questo mi ha aiutato tanto. Forum mi ha portato a sentirmi più a mio agio nell’ambito universitario.”

Chiara Stile e il flirt con Eros Ramazzotti: “Ci siamo frequentati a giugno e…”

Chiara Stile si è dunque sbottonata sulla storia d’amore nata lo scorso anno con Marco Salvati, con il quale c’è una grande differenza d’età: lei ha 24 anni, lui 59. “Io e Marco Salvati stiamo insieme da settembre. – ha ammesso l’esperta di moda, spiegando che – È iniziata gradualmente, piano piano, e sta proseguendo veramente bene, siamo felici. È un rapporto nato prima da un’amicizia, un confronto”. I due preferiscono stare lontani dal gossip che comunque ha già toccato Chiara in passato, visto che Marco non è l’unico uomo noto del mondo dello spettacolo che ha frequentato.

“Eros Ramazzotti? Ho avuto con lui quella che credevo fosse una relazione, – ha infatti ammesso la Stile durante la chiacchierata – lui è un uomo molto più grande di me noto anche a livello internazionale, che però non si è sviluppata perché non era in realtà ciò che io cercavo. Ci siamo frequentati a giugno, per tre mesi. Credevo fosse una relazione a tutti gli effetti, perché non l’ho vissuta da sola, ecco.” E ha concluso: “Ad oggi sono contenta di com’è andata, sono felice perché ho trovato una relazione stabile, duratura, ed era l’ultimo tassello che mancava al mio puzzle.”

