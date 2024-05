Chiara Sturdà, chi è la fidanzata di Ermal Meta/ “Nostra figlia si chiamerà Fortuna”

Chiara Sturdà e Ermal Meta sono felicemente fidanzati dal 2020. Il cantante, che ha detto di aver ritrovato la serenità con la nuova compagna dopo la rottura con la ex Silvia Notargiacomo, aveva ufficializzato la nuova storia d’amore sui social, continuando poi di tanto in tanto a pubblicare scatti che ritraggono la coppia in atteggiamenti affettuosi. Recentemente, dopo alcune indiscrezioni circolate in merito ad una presunta gravidanza, inizialmente smentita, sono arrivate poi le conferme della coppia, che ha finalmente annunciato l’arrivo di una bambina. Una notizia che, come ha commentato l’artista, segna un nuovo capitolo della sua vita, soprattutto una sfida rispetto al passato, visto che, causa dei problemi avuti con il padre, Ermal Meta dichiarò in molte interviste di non sentirsi pronto per il ruolo di genitore.

Con Chiara però le cose sono cambiate, come aveva confermato lo stesso alla trasmissione Verissimo, affermando di sentirsi finalmente pronto per diventare papà, proprio grazie alla nuova fidanzata Chiara. Anche se, in quell’occasione non aveva anticipato altro: “Forse però oggi dentro di me qualcosa è cambiato“, magari per la presenza di Chiara. Quindi se mi chiedi vorresti diventare papà? Sì, quando però non lo so“.

Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta sta per diventare anche madre di Fortuna, la bimba che nascerà dalla relazione tra i due e che avrà un nome che è celebrato anche nell’ultimo album dell’artista. In occasione della partecipazione allo spettacolo: “Una Nessuna Centomila“, evento benefico per sostenere i diritti delle donne e la parità di genere, il cantautore ha dichiarato: “Mia figlia si chiamerà Fortuna, un nome che credo abbia scelto lei. Nel mio disco racconto come sono ora mentre l’aspettiamo, dopo sarò diverso e libero”.

Ed anche sui social la coppia sta celebrando la notizia del lieto evento con dediche e post su Instagram nei quali non nascondono la gioia di diventare genitori. Recentemente Ermal Meta ha infatti pubblicato la foto di un maglioncino bianco, commentando: “Questo sarà il tuo primo maglioncino, noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te“, aggiungendo: “Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà“.











