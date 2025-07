Chiara Sturdà, compagna di Ermal Meta: i due sono diventati genitori nel 2024. Un grande amore che si è arricchito della nascita di Fortuna

La nascita della piccola Fortuna ha portato una nuova linfa vitale nella vita di Ermal Meta, che non può smettere di essere grato a Chiara Sturdà, la sua compagna, per averlo reso finalmente papà. Nonostante già negli anni passati avesse adottato proprio con Chiara due bambine in Albania, sua terra d’origine, l’emozione della nascita di Fortuna ha sconvolto la vita di Ermal e quella della sua compagna. Ma chi è e cosa fa nella vita Chiara Sturdà? Classe 1990, nata a Milano, la compagna di Ermal Meta ha studiato economia, per lavorare poi per alcuni anni nel mondo della contabilità.

Chiara Sturdà, compagna di Ermal Meta: genitori di Fortuna

Chiara Sturdà, dopo aver lavorato nel mondo della contabilità, si è poi spostata verso il mondo del giornalismo e per qualche anno è stata conduttrice di Bergamo TV, dove parlava di calcio. In quegli anni ha frequentato anche un master in marketing dello sport e attualmente lavora infatti nel mondo del calcio come consulente legale: lavora con atleti del mondo dello sport femminile e maschile. Al di là di quello che è il suo lavoro, non sono molte le informazioni su Chiara Sturdà.

Ermal, infatti, è da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, anche se l’arrivo di Fortuna sembra aver cambiato un po’ anche il suo modo di approcciarsi ai social. Spesso, infatti, Chiara ed Ermal condividono scatti con la bimba, anche se stanno ben attenti a non inquadrare il suo visino. La vita di Ermal Meta e Chiara prosegue dunque con una gioia ancor più grande da quando è arrivata Fortuna, che ha da poco compiuto un anno: a lei si uniranno preso le due sorelline provenienti dall’Albania che Ermal e Chiara non vedono l’ora di abbracciare e di far entrare definitivamente nella loro vita. Vivranno con loro dopo anni passati lontani.