Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta e la figlia Fortuna: chi sono i grandi amori dell'artista italo-albanese, in Italia dal 1994

Chiara Sturdà, chi è la fidanzata di Ermal Meta. Genitori di Fortuna: “Somiglia tanto a tutti e due”

Nella vita di Ermal Meta è forte l’amore per Chiara Sturdà, la sua compagna, ma non soltanto. L’attore è anche un papà innamoratissimo della “sua” Fortuna, la bimba nata a giugno 2024. A Verissimo, l’artista ha raccontato: “L’ho potuta prendere solamente poche ore dopo perché c’erano state delle complicazioni. La prima cosa che ho fatto è cantarle una canzone. Avevo portato la chitarra in ospedale e dopo la sua nascita ho suonato per lei, e ha smesso di piangere. Io penso di essere cambiato nel momento in cui l’ho vista, in cui l’hanno portata fuori dalla sala parto.

Sal Da Vinci, chi è: "Nato a New York per il lavoro di papà"/ "Non ho vissuto l'infanzia"

In quei pochi secondi c’è stata una riprogrammazione totale della mia persona. Un’emozione troppo grande. È una cosa devastante, ti porta completamente fuori dalla tua vita. Nel momento in cui è nata mia figlia, sono nato anche io e mi sono scoperto molto più forte nonché più paziente. Sono contento che questa bambina abbia scelto noi come genitori, è dolcissima e ci assomiglia tanto a tutti e due”.

Gabriele Greco, marito di Noemi: musicista nella sua band dal 2008/ "Non è scappato"

Chi è Chiara Sturdà: lavora nel mondo dello sport

Dal 2020 c’è una donna importante nella vita di Ermal Meta: si tratta di Chiara Sturdà, la sua compagna. Laureata in marketing e poi specializzata in management dello sport, Chiara ha lavorato in passato in tv, conducendo programmi di sport, per poi dedicarsi ad un altro mestiere, ovvero l’assistenza legale per atleti e atlete nel mondo dello sport. La fidanzata di Ermal Meta è arrivata nella sua vita nel 2020: i due hanno cominciato una storia d’amore che ha portato a passi importanti.

Poi, nel 2023, la gravidanza che ha portato alla nascita di Fortuna nel giugno del 2024: “È stata un’eroina, ha salvato questa bambina. Non dormiva mai, era sempre sveglia. E si è accorta che qualcosa stava accadendo: ha avuto infatti un problema grave e se fosse successo nel sonno, non se ne sarebbe accolto. Io mi sento fortunato ad averla con me” ha raccontato Ermal Meta.

Francesco Paolantoni, da quarant'anni insieme a Paola Cannatello/ "Il segreto? Viviamo in città diverse"