Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta e la figlia Fortuna: chi sono i grandi amori dell'artista italo-albanese, in Italia dal 1994
Chiara Sturdà, chi è la fidanzata di Ermal Meta. Genitori di Fortuna: “Somiglia tanto a tutti e due”
Nella vita di Ermal Meta è forte l’amore per Chiara Sturdà, la sua compagna, ma non soltanto. L’attore è anche un papà innamoratissimo della “sua” Fortuna, la bimba nata a giugno 2024. A Verissimo, l’artista ha raccontato: “L’ho potuta prendere solamente poche ore dopo perché c’erano state delle complicazioni. La prima cosa che ho fatto è cantarle una canzone. Avevo portato la chitarra in ospedale e dopo la sua nascita ho suonato per lei, e ha smesso di piangere. Io penso di essere cambiato nel momento in cui l’ho vista, in cui l’hanno portata fuori dalla sala parto.
In quei pochi secondi c’è stata una riprogrammazione totale della mia persona. Un’emozione troppo grande. È una cosa devastante, ti porta completamente fuori dalla tua vita. Nel momento in cui è nata mia figlia, sono nato anche io e mi sono scoperto molto più forte nonché più paziente. Sono contento che questa bambina abbia scelto noi come genitori, è dolcissima e ci assomiglia tanto a tutti e due”.
Chi è Chiara Sturdà: lavora nel mondo dello sport
Dal 2020 c’è una donna importante nella vita di Ermal Meta: si tratta di Chiara Sturdà, la sua compagna. Laureata in marketing e poi specializzata in management dello sport, Chiara ha lavorato in passato in tv, conducendo programmi di sport, per poi dedicarsi ad un altro mestiere, ovvero l’assistenza legale per atleti e atlete nel mondo dello sport. La fidanzata di Ermal Meta è arrivata nella sua vita nel 2020: i due hanno cominciato una storia d’amore che ha portato a passi importanti.
Poi, nel 2023, la gravidanza che ha portato alla nascita di Fortuna nel giugno del 2024: “È stata un’eroina, ha salvato questa bambina. Non dormiva mai, era sempre sveglia. E si è accorta che qualcosa stava accadendo: ha avuto infatti un problema grave e se fosse successo nel sonno, non se ne sarebbe accolto. Io mi sento fortunato ad averla con me” ha raccontato Ermal Meta.