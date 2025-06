Dal 2020 al fianco di Ermal Meta c’è Chiara Sturdà, la sua compagna di vita con la quale ha cominciato una grande storia d’amore dopo la fine della relazione con la sua storia ex fidanzata. Nell’aprile del 2024 l’artista di origine albanese ha annunciato che sarebbe diventato papà di una bimba, Fortuna, nata poi in estate. Chiara Sturdà, la fidanzata di Ermal Meta, è nata a Milano nel 1990: dopo la laurea in economia, oggi lavora nel mondo del calcio. Si occupa infatti di consulenza legale per atleti nel mondo del calcio maschile e femminile. La coppia, molto riservata, ogni tanto si concede uno strappo alla regola e pubblica foto di famiglia sui propri canali social, soprattutto da quando è arrivata Fortuna, che mamma e papà non mostrano in volto sui social ma che è sempre presente nei loro post.

Chiara Sturdà, la fidanzata di Ermal Meta, non ha mai perso occasione per dimostrare anche pubblicamente, e con parole dolcissime, l’amore che la lega al compagno. Come quando l’anno scorso, da parte di Fortuna, gli ha dedicato queste parole: “Sarò con te in ogni canzone, sarò negli occhi di tutta la gente che ti ama, nella bellezza di ogni tuo concerto. Buona fortuna mio splendido papà”.

Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta: un anno magico con Fortuna

L’amore tra Chiara Sturdà ed Ermal Meta va avanti dal 2020 ma solamente nel 2024 è arrivata la loro splendida Fortuna. Una bimba amatissima che ha portato ancor più gioia della loro vita, tanto che sul finire del 2024 la stessa fidanzata di Ermal Meta ha postato un video sui social nel quale il suo amato compagno balla con Fortuna in braccio, scrivendo che l’unica cosa importante del suo anno è la sua bimba e il modo in cui guarda il papà. Ermal ha poi commentato: “L’anno migliore della nostra vita”.