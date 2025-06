Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta e la figlia Fortuna: chi sono? Nel 2024 la nascita della bimba: "Con te in ogni canzone e concerto"

Nel 2024 il mondo di Ermal Meta si è capovolto sottosopra con l’arrivo di Fortuna, la sua bimba, arrivata dall’amore con Chiara Sturdà. Dopo una storia d’amore che va avanti da diversi anni, la fidanzata di Ermal Meta e il cantautore di origini albanesi hanno deciso di allargare la famiglia, annunciando proprio a inizio 2024 che Chiara aspettava una bambina, che i due hanno deciso di chiamare Fortuna. L’arrivo della loro bimba è stato inaspettato ma ha travolto di gioia la coppia, e soprattutto portato una nuova linfa vitale nelle loro vite. Anche se la gravidanza di Chiara Sturdà non è stata affatto semplice, la mamma è riuscita a portare avanti con forza e coraggio la sua gravidanza, regalando la vita a Fortuna.

Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta e la figlia Fortuna/ "L'anno migliore della nostra vita"

Pochi giorni dopo la nascita di Fortuna, Ermal Meta è partito per un tour in giro per l’Italia. E proprio a lui, la compagna ha dedicato da parte della figlia appena nata queste parole ricche di amore: “Sarò con te in ogni canzone, sarò negli occhi di tutta la gente che ti ama, nella bellezza di ogni tuo concerto”. Un grande amore quello che lega la fidanzata di Ermal Meta, il suo compagno e la loro splendida bimba, che oggi ha un anno: con lei, infatti, i due hanno vissuto l’anno più bello della loro vita.

Figlie adottive di Ermal Meta: "Sono il loro papà da tre anni"/ "Presto verranno a vivere con me e Chiara"

Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta e la figlia Fortuna: che lavoro fa?

Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta, è laureata in marketing. Nata a Milano nel 1990, si è specializzata nel mondo della comunicazione e in particolar modo ha cominciato a lavorare come marketing manager e agente sportivo nel mondo del calcio. Chiara ha lavorato per qualche tempo a Bergamo TV e dopo ancora è diventata una consulente legale per atleti, soprattutto calciatori e calciatrici. Un mestiere diverso da quello del compagno, dunque, ma altrettanto affascinante. Una carriera che Chiara ha temporaneamente messo in pausa per godersi la nascita e i primi mesi della figlia Fortuna, con il suo compagno, che proprio Chiara ha descritto come uno “splendido papà”.