Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta/ “Irradi il mondo di bellezza”

Chiara Sturdà la fidanzata di Ermal Meta. Milanese classe 1990, Chiara si è laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale. Ha lavorato come stagista all’ospedale Fatebenefratelli, nel 2018 ha fatto la commentatrice sportiva a Bergamo Tv e ha frequentato un workshop in giornalismo sportivo a Sport Italia. Chiara è una grande appassionata di volley ma per lavoro si occupa di calcio: è agente sportiva e marketing manager per una società che si occupa di consulenza legale per sportivi, sopratutto calciatori. Chiara Sturdà è entrata nella vita di Ermanle dopo la fine della sua lunga storia con Silvia Notargiacomo, durata quasi 10 anni. Il cantante è sempre stato molto riservato sulla vita privata e non ha mai parlato dei motivi che hanno portata alla rottura con Silvia nel 2018. Anche con Chiara, Ermal Meta preferisce vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori: i due vivono insieme ma sono molto rare le occasioni in cui si mostrano insieme sui social.

Ermal Meta, un padre violento e assente/ "È uscito dalla mia vita nel 1990"

Chiara Sturdà ed Ermal Meta: un amore lontano dai riflettori

Ermal Meta ha presentato ufficialmente Chiara Sturdà ai suoi fan nell’aprile 2020. Successivamente si sono mostrati insieme in vacanza in Grecia. A novembre 2020, il cantante è apparso in un video con Chiara per annunciare la sua nuova canzone. Lo scorso 8 marzo, in occasione della Festa della donna, Ermal ha pubblicato una foto insieme a Chiara: “Non mi è mai piaciuto fare gli auguri per l’8 marzo perché credo che quel giorno, quell’8 marzo vero sia ancora lontano. Viva le donne, viva le lotte che hanno fatto e continuano a fare in questa società maschile e maschilista”, sono state le sue parole d’augurio. Chiara Sturdà, invece, in occasione del 40esimo compleanno del compagno ha postato tra le Storie di Instagram uno scatto in bianco e nero in cui sono abbracciati e ha scritto: “A te che irradi il mondo di bellezza, buon compleanno amore”.

