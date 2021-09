Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ La dedica social: “irradi il mondo di bellezza”

Chiara Sturdà è la fidanzata di Ermal Meta, il cantautore di “Un milione di cose da dirti” e “Vietato morire”. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra il cantautore di origini albanese e la giovanissima marketing manager e agente sportivo. Dopo la fine della lunga relazione con la speaker Silvia Notargiacomo durata nove anni, il cantante ha finalmente ritrovato l’amore e il sorriso tra le braccia della bella Chiara. Non è stato facile ricominciare per l’artista: nove anni d’amore non si dimenticano così di botto. Basti pensare che fu proprio Ermal a confermare la fine della storia d’amore con la Notargiacomo dalle pagine di Vanity Fair dicendo: “non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano solo lei e me”.

Dopo la nebbia torna sempre il sereno. Ed ecco che nella vita del cantautore è arrivata la bellissima Chiara Sturdà. 31 anni, la ragazza stando a quanto trapelato dovrebbe lavorare come marketing manager e agente sportivo. La ragazza è molto discreta e riservata, infatti, di lei si conoscono davvero pochissime informazioni.

Ermal Meta, la dedica social della fidanzata Chiara Sturdà

Ermal Meta e Chiara Sturdà si sono conosciuti durante il periodo del lockdown con annessa quarantena per via della pandemia da Coronavirus e tra loro è scattata la magia. Sui social poi l’artista è venuto allo scoperto pubblicando alcuni scatti con la sua nuova fidanzata ricevendo anche l’approvazione dei suoi fan – lupi! Intanto anche Chiara ha deciso di fare una bella sorpresa al suo compagno: una dedica social in occasione del 40esimo compleanno.

Tra i tantissimi auguri sicuramente quello della sua fidanzata ha attirato l’attenzione dei fan (e non solo), visto che Chiara gli ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore scrivendo: “A te che irradi il mondo di bellezza. buon compleanno amore”! Che dire, una bellissima dedica d’amore quella di Chiara che proprio su Instagram si descrive come un amante “del cibo, dei viaggi e della gente che sorride”. Una bella conquistato

