Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ “La vita con lei torna a sorridere”

Il ritorno di Ermal Meta in tv oggi passa da Domenica In e, a differenza di quanto è successo ad Amici 2021, oggi il cantante non si limiterà a cantare ma si racconterà un po’ passando anche dalla nuova fidanzata e compagna, Chiara Sturdà, marketing manager e agente sportiva impiegata nel settore del calcio. In realtà la loro unione è sempre al sicuro dal gossip e dai pettegolezzi visto che per mesi il cantautore si è definito single dopo la fine della sua storia con Silvia Notargiacomo con la quale ha condiviso nove anni di vita prima dell’addio. Nonostante l’arrivo di Chiara, le abitudini di Ermal Meta non sono cambiate visto che la riservetta è sempre la stessa e sono pochi gli scatti di coppia pubblicati sui social. Ma chi è Chiara Sturdà?

Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta, chi è? “La vita con lei torna a sorridere”

La fidanzata di Ermal Meta, classe 1990, è di Milano e proprio nella sua città ha conseguito una laurea in Economia e gestione aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Su Instagram si definisce un’amante “del cibo, dei viaggi e della gente che sorride” e queste sono sicuramente doti che condivide con il suo amato compagno con il quale ha avuto modo di passare anche il periodo di lockdown, una prova superata egregiamente alla luce di come lui parla di lei nelle rare occasioni in cui lo fa. La Sturdà ha lavorato come stagista all’ospedale Fatebenefratelli nel settore contabilità e della gestione dei dati e nel 2018 è stata commentatrice sportiva di un’emittente locale in tv. Appassionata di volley e calcio, attualmente lavora per la Top Player Company nel ramo della consulenza legale per atleti (calciatori in primis).

