Chiara Sturdà e Ermal Meta sono più innamorati che mai da quando sono diventati anche genitori della figlia Fortuna. Un grande amore quello nato tra il cantautore di origini albanese conosciuto dal grande pubblico per canzoni di successo come “Vietato morire” e “Non mi avete fatto niente” e la giovane compagna estranea al mondo dello spettacolo. Una storia vissuta lontano dal clamore mediatico e dalle luci dello spettacolo considerando anche il carattere schivo e riservato di Ermal Meta che ha sempre evitato di parlare apertamente della sua sfera personale e privata. Dopo la fine della lunga storia con la ex compagna Silvia Notargiacomo a cui ha dedicato la struggente “Nove primavere”, il cantautore è tornato ad innamorarsi dopo aver conosciuto Chiara Sturdà.

Un incontro che ha lasciato il segno nella vita di entrambi, visto che da pochi mesi sono anche diventati genitori della prima figlia Fortuna. Una gravidanza non semplice per Chiara che, durante la maternità, ha dovuto affrontare un delicatissimo problema che ha messo a rischio la nascita della piccola.

Chiara Sturdà, la fidanzata di Ermal Meta: gravidanza complicata per la figlia Fortuna

Fortunatamente la tempestività con cui Chiara Sturdà, la compagna di Ermal Meta, si è sottoposta a continui controlli durante la maternità ha permesso di rispondere immediatamente alla problematica permettendole di portare a termine la gravidanza. Un problema che è stato risolto grazie ad un intervento tempestivo che ha salvato la vita della piccola anima Fortuna Marie. “Ha avuto una gravidanza difficile, non dorme praticamente da un anno” ha raccontato Ermal ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Il cantautore con la voce rotta dall’emozione ha confessato: “Chiara ha salvato la bambina, è stata una eroina”. Parole di grande affetto e amore quelle pronunciate da Ermal per la compagna che proprio sui social ha celebrato la nascita di Fortuna con una bellissimo post. “Mio meraviglioso papà, stiamo per partire insieme verso questo nuovo viaggio” – ha scritto Chiara citando il compagno Ermal che dalle pagine di Vanity Fair ha confessato “non ce lo aspettavamo l’arrivo di un figlio. E’ successo, ed è bellissimo”.