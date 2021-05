Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ “Quasi due anni d’amore e..”

Ermal Meta e Chiara Sturdà sono ormai inseparabili. L’artista ha trovato l’amore con la giovane dopo la fine della storica relazione con Silvia Notargiacomo e quest’ultimo anno di restrizioni e di impedimenti per la musica dal vivo, non ha fatto altro che costringere l’artista a rimanere fermo al palo e, quindi, insieme ala sua nuova compagna. Proprio i suoi mille impegni all’epoca hanno costretto Ermal Meta ad una vita frenetica che, forse, ha causato proprio la rottura con la sua storica compagna spazzata ma grazie alla sua nuova fidanzata, Chiara Sturdà, ha ritrovato la serenità e il sorriso. Proprio lui ha segnato questa sua storica svolta postando una foto in cui appariva insieme ad una ragazza mora e scatenando la curiosità di fan, al resto poi hanno pensato i settimanali del gossip.

Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Metal, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Chiara Sturdà? Classe 1990, la donna che ha rubato il cuore ad Ermal Meta, oggi sul palco del Concertone dell’1 maggio, è agente sportiva e marketing manager per la società Top Player Company. La giovane non è sportiva solo in teoria ma anche nella pratica visto che ha una grande passione per la pallavolo e preferisce tenersi lontana dalla ribalta mediatica e anche dai social. Tra le poche cose che sappiamo di lei, è che Chiara è di Milano, si è laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale, due anni fa era commentatrice sportiva a Bergamo Tv e si è appassionata di giornalismo sportivo a Sport Italia. I due stanno insieme ufficialmente ormai da poco più di un anno.

