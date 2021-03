Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Metal/ Dopo Silvia Notargiacomo con lei ritrova..

Ermal Meta ritrova l’amore con Chiara Sturdà, dopo la fine della storica relazione con Silvia Notargiacomo. In molti erano rimasti a bocca aperta per via della fine della relazione con la sua storica compagna spazzata via un po’ dall’arrivo del successo e dai mille impegni ma sembra proprio che per il cantante sia tornato il sereno, e anche il sorriso, grazie alla sua nuova fidanzata, Chiara Sturdà. E’ stato lui ad ingolosire i fan pubblicando una foto in cui appariva insieme ad una ragazza mora, scatenando la curiosità di fan che sono subito andati a caccia dei dettagli. I due si sono mostrati al mare insieme, intenti a prepara e mangiare pizza in questo periodo di lockdown, apparendo sempre felici e innamorati.

Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Metal, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Chiara Sturdà? Si tratta di un’agente sportiva e marketing manager per la società Top Player Company. La giovane non è sportiva solo in teoria ma anche nella pratica visto che ha una grande passione per la pallavolo. Classe 1990, la bella manager preferisce tenersi lontana dalla ribalta mediatica e anche dai social visto che il suo profilo Instagram è privato mentre Twitter è inattivo ormai da sei anni. Ma cosa sappiamo di lei? La giovane fidanzata di Ermal Meta è di Milano, si è laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale, è stata stagista nel settore contabilità al Fatebenefratelli, nel 2018 è stata commentatrice sportiva a Bergamo Tv e si è appassionata di giornalismo sportivo a Sport Italia prima di approdare nella società dove lavora adesso. I due stanno insieme ufficialmente dal 2020 ma in molti sono convinti che prima dell’annuncio ufficiale ci sia stata una lunga frequentazione.



