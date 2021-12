Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta dopo la Silvia Notargiacomo/ Il suo lavoro nel mondo del calcio

Dopo Silvia Notargiacomo ritrova la serenità con Chiara Sturdà

Ermal Meta è da sempre particolarmente riservato sulla sua vita privata e non ama comparire sui social, se non in occasioni sporadiche. Il cantante ha avuto una lunghissima relazione (durata ben nove anni) con Silvia Notargiacomo, conclusasi nel 2018. L’artista è riuscito però a ritrovare la serenità al fianco della giovanissima Chiara Sturdà, che lui stesso ha deciso di presentare ai suoi follower su Instagram ad aorile 2020.

Pur essendo poche le occasioni in cui i due fidanzati vengono ritratti insieme, è stato proprio lui stesso a postare alcuni suoi scatti in vacanza. La ragazza è inoltre comparsa con lui in un video del novembre 2020 realizzato per annunciare la sua nuova canzone. Una conferma di qaunto la sua vicinanza lo aiuti anche in ambito professionale.

Chi è Chiara Sturdà: è lei la fidanzata di Ermal Meta

Dimenticare una lunga storia d’amore non è mai semplice, ma Ermal Meta sembra esserci riuscito e ha ritrovato da qualche anno la serenità al fianco di Chiara Sturdà. La ragazza è nata nel 1990, ma nonostante la notorietà acquisita con questo legame non ama comparire sui social. I suoi profili Instagram e Twitter sono infatti privati.

È laureata in Economia e Gestione Aziendale all’Università Cattolica di Milano, titolo di studio che le ha poi permesso di realizzare un sogno, coniugare l’economia alla sua grande passione per lo sport. Dopo una breve esperienza come stagista presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, ha infatti iniziato a lavorare come agente di calciatori. È inoltre marketing manager per la Top Player Company, società che si occupa di curare l’immagine di diversi atleti.

Nel sul curriculum c’è inoltre un ruolo da commentatrice Tv. Non appena ne ha la possibilità, lei ama giocare a volley. In passato si era parlato anche di un bebè in arrivo per la coppia, ma i due hanno smentito l’indiscrezione.



