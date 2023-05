Chiara Tagliaferri, moglie di Nicola Lagioia/ “Mi ha insegnato l’amore”

Chiara Tagliaferri, chi è la moglie di Nicola Lagioia

Chiara Tagliaferri è la moglie di Nicola Lagioia. I due scrittori sono sposati dal 2012: “Non avrei mai detto che alla fine avrei avuto una relazione stabile. E invece sono sposata con Nicola da dieci anni. Fidanzata da quindici… Lui è il primo uomo di cui mi sono davvero innamorata. Mi ha insegnato l’amore”, ha raccontato Chiara Tagliaferri a Il Librario.

Pierangelo Bertoli, chi è il padre di Alberto Bertoli/ La malattia e come è morto

Entrambi scrittori, Chiara e Nicola si sono sempre aiutati anche sul lavoro: “Amo molto la scrittura di mio marito. Vedo nascere i libri nei suoi pensieri, prima ancora che sulla carta. Ci siamo sempre aiutati. Sempre visti sprofondare e sparire nei nostri mondi. A volte ci smarriamo e ci andiamo a ripescare vicendevolmente dal regno dei morti, come Iside con Osiride”. Nel 2015 Nicola Lagioia ha vinto il Premio Strega per il suo romanzo “La ferocia” e subito dopo la proclamazione ha chiamato sul palco la moglie.

Ylenia, sorella di Yari Carrisi/ “Fino al 2020 ero convinto che fosse in giro...”

Chiara Tagliaferri, la carriera come scrittrice

Chiara Tagliaferri è nata a Piacenza e oggi vive a Roma. È autrice, insieme a Michela Murgia, dei libri “Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe” e “Morgana. L’uomo ricco sono io”, ispirati agli omonimi podcast di culto della piattaforma Storielibere.fm. Ha lavorato per molti anni come autrice di trasmissioni radiofoniche per Rai Radio2. Nel 2022 ha debuttato con il suo primo romanzo “Strega comanda colore”: “È un romanzo. È un memoir. È un racconto di formazione sentimentale. Ci sono nomi veri che hanno popolato la mia vita, altri che non esistono, altri che sono stati shakerati con persone incontrate realmente, ma non la definirei autofiction”, ha spiegato la scrittrice a Il Librario.

LEGGI ANCHE:

Nicola Lagioia, chi è/ Scrittore de "La ferocia" e "La città dei vivi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA