Chiara Taigi, chi è? Una carriera da big nel mondo lirico

C’è anche il soprano Chiara Taigi tra gli ospiti di Storie di donne al Bivio. L’artista, con oltre venticinque anni di carriera alle spalle, cinquecento e più rappresentazioni in tutti il mondo, si confessa tra presente, passato e futuro ai microfoni di Monica Setta. In una intervista di qualche tempo fa, rilasciata al sito culturamente.it, si era sbottonata sulla sua carriera e la sua vita privata, rivelando qualche aspetto di sé inedito e più personale. “Sono una persona che vive di tormentate soddisfazioni”, aveva raccontato.

Karin Proia, chi è?/ Da Non è la Rai e lo spot 'hot' in tv all'amore per il marito Raffaele Buranelli

“Cerco la bellezza e la perfezione, la nota o l’emozione eccelsa. Contaminare lirica e musica leggera? I puristi storcono il naso ed è giusto così, ma se fosse possibile far conoscere direttamente l’opera ai giovanissimi, sarebbe un giusto percorso”, le sue parole. Nel corso della sua lunga carriera, Chiara Taigi si è aggiudicata diversi premi e riconoscimenti: dal Premio Beniamino Gigli d’Oro del 2012 al Premio Vissi d’Arte – Fondazione Tebaldi del 2021, passando per il Premio Massimo Troisi, il Premio Tito Schipa – Amici della Lirica, il Premio Mascagni d’Oro e tanti altri.

Chi è Daniela del Secco: è davvero marchesa?/ "Sono ciò che sono", la rivelazione e la polemica dopo che...

Chiara Taigi e l’amore per il marito Fabio Larae, una presenza fissa ai suoi concerti

Regna invece il mistero sulla vita privata, che comunque ruota attorno alla sua grande passione per la lirica e la musica in generale. “Perché è il canto che ci permette di esprimere la nostra interiorità”, ha confidato in una intervista al GiornaleOFF. “Non potrebbe esserci emozione senza un sentimento che possa sfociare in una spiritualità completa e sentita. Sentita vuol significare un vero vissuto…”, le sue parole.

Chissà se questa sera, nell’ospitata a Storie di donne al Bivio, si lascerà andare a qualche altra confessione sul suo lavoro e la sua quotidianità, fuori dal mondo della musica. Per quanto concerne le questioni di cuore, ad esempio, benché le informazioni in rete siano piuttosto limitate, ritorna il nome del marito Fabio Larae, una presenza assidua ai suoi concerti.

Antonella Mosetti, chi è?/ Dalla tv e il misterioso fidanzato alle foto hot su Onlyfans: "Cosa mi chiedono.."