Ospite oggi a Storie di donne al bivio weekend di Monica Setta c’è stata il soprano Chiara Taigi che in tutta la sua carriera ha ricevuto numerosi premi per la sua capacità interpretativa e per la sua voce che ha incantato il pubblico di tutti i teatri del mondo. Quali sono questi premi? Il premio Mascagni d’Oro, il premio Tito Schipa – Amici della Lirica, passando per Premio Vissi d’Arte fino al premio Beniamino Gigli d’Oro. E questi sono solo alcuni di tutti quelli vinti nel corso della sua carriera.

È una delle più strenue difensori della contaminazione della musica lirica con quella leggera, come fece anche Luciano Pavarotti con il suo Pavarotti & Friends, riuscendo a coinvolgere tantissimi artisti di fama mondiale. Se questa commistione può aiutare ad avvicinare i più giovani al mondo dell’opera lirica allora ben venga.

Chiara Taigi e il suo grande amore per il marito Fabio Larae

Si sa molto dei premi vinti da Chiara Taigi, della sua attività professionale che è sempre stata all’insegna della musica e dell’emozione, ma si sa poco e nulla della sua vita privata che pare essere sempre stata legata al marito Fabio Larae, presenza fissa fondamentale nella sua vita di tutti i giorni, tanto che la accompagna in ogni concerto che lei tiene in giro per il mondo portando la sua voce e il suo innegabile talento.

In una delle sue rare interviste che si possono trovare sul web il soprano Chiara Taigi ha confessato che il suo lavoro le ha regalato grandi momenti d’emozione, ma le ha anche negato la famiglia e affetti importanti come i bambini. Dato che il mondo può essere sempre molto competitivo la donna ha confessato che ha sempre cercato di rimanere una bambina, di coltivare il fanciullo di Pascoli che ognuno ha dentro e che deve essere protetto dalle storture e brutte del mondo.

