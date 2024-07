Chiara Tarantino, ecco chi è la finalista olimpica che sta sognando con l’Italia a Parigi

Grande traguardo alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Chiara Tarantino. La nuotatrice pugliese ha conquistato la finale nella staffetta 4×100 stile libero e il team delle azzurre con l’ottavo e ultimo tempo utile si qualifica per la finale in programma questa sera. Un risultato eccellente per l’Italia e un traguardo importante per Chiara Tarantino, che si gode i frutti di un percorso fatto di sacrifici, allenamenti e tanto talento. In passato, almeno per quanto concerne la sua vita privata, aveva fatto discutere la proposta di matrimonio che la nuotatrice aveva fatto in diretta tv al presunto fidanzato Lorenzo Mora.

Era tutto uno scherzo, ovviamente, perché Lollo non era e non è il suo fidanzato. Semplicemente c’era in ballo il fantaeuropeo. Da allora sono passati un paio d’anni e molti si chiedono se le cose siano cambiate. Sbirciando il profilo Instagram di Chiara Tarantino, tuttavia, non vi è traccia di un fidanzato, ma non è detto che non ci sia.

Chiara Tarantino e lo scherzo architettato col finto fidanzato per i bonus del Fanta-europeo

Torna quindi simpaticamente alla mente quello scherzo orchestrato da Chiara e Lorenzo, con lei che si presentò ai microfoni di Rai2 facendo la proposta di matrimonio a colui che agli occhi del pubblico poteva essere il suo fidanzato. “Lollo, sposami”, “Accetto, Chiara vuole sposarmi e le dico di sì”. Un siparietto che aveva fatto inevitabilmente il giro del web, soprattutto dopo che era emerso il fatto che si trattasse di uno scherzo.

Adesso per la Tarantino, però, non è il momento di scherzare. Questa sera, sabato 27 luglio, torna in vasca con l’Italia per la finale. E’ l’ora di andarsi a prendere un sogno che sta prendendo sempre più forma…