Chiara, Ti spedisco in convento 2/ Dopo aver rubato il vino lacrime in arrivo

Chiara: la prima ad arrivare a Villa Santa Maria

Chiara è una delle protagoniste di “Ti spedisco in convento 2”, adattamento italiano del format “Bad Habits, Holy Order”. 23 anni di Busto Arsizio, Chiara ama le feste, divertirsi, bere alcolici e pensare poco al suo futuro. Non ha limiti e inibizioni, lavora come receptionist e spende tutto ciò che guadagna in feste, alcol e vestiti. È lei la prima ragazza a varcare la soglia del Convento di Trani, Villa Santa Maria, in cui risiedono le suore dell’ordine delle Figlie del Divino Zelo: Suor Carolina, Suor Agnes, Suor Julinda, Suor Laxmi e Suor Patrizia. L’ingresso di Chiara è energico e scoppiettante: la giovane è molto esuberante e non appena vede Suor Patrizia sulla soglia scoppia a ridere. La ragazza infatti immaginava di arrivare in una lussuosa villa, con piscina e bei ragazzi. La realtà però è ben diversa. Chiara indossa un succinto abito leopardato e stivali neri alti. Suona al campanello per farsi aprire il cancello e si trova davanti Villa Santa Maria. Nel frattempo le suore la spiano da dietro le finestre, senza farsi vedere. La giovane entra e fa la conoscenza di tutte le suore, baciandole e abbracciandole.

Chiara tra le protagoniste di Ti spedisco in convento 2

La prima impressione è buona e Chiara mostra fin da subito il suo carattere frizzante e cerca di fare subito amicizia con le suore, che le fanno qualche domanda su suo abbigliamento e sul suo carattere. Sedute a tavolo, mangiano un dolce, e le suore chiedono le prime impressioni a Chiara. Rimasta sola in camera la ragazza appare un po’ sconsolata. Via via che arrivano le altre incontra tutte le altre giovani, con cui instaura subito un buon feeling. Le concorrenti incontrano la postulante Maria Lucia, che apostrofano come la catechista. Il suo compito è spiegare alle ragazze il suo percorso per diventare suora. Nel corso dell’incontro inoltre, Suor Carolina informa le ragazze le regole di Villa Santa Maria, che prevede per esempio la sveglia la mattina presto, le preghiere, l’aiuto nelle mansioni, il ritiro in camera entro le 22 e il divieto dell’uso del telefono. Chiara pensa di non farcela. Dopo lo sconforto, scoppia la rabbia: la ragazza afferma di non aver intenzione di alzarsi alle 6 e, insieme alle gemelle, in piena notte, scende in cucina e ruba il vino. Le anticipazioni della prossima puntata, la terza di “Ti spedisco in convento 2“, mostrano Chiara in lacrime: cosa sarà successo?

