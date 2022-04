Chiara, Ti spedisco in convento 2/ Festaiola e sopra le righe: riuscirà a limitarsi?

Chiara è una delle sei ragazze che partecipano alla seconda edizione di “Ti spedisco in convento 2”, il reality che è un adattamento dello show internazionale “Bad Habits, Holy Orders” prodotto in Italia da Fremantle. La ventitreenne di Busto Arsizio (VA) sembrerebbe essere destinata a dare del filo da torcere alle cinque suore, alla novizia Ester e alla postulante Maria Lucia, che dovranno cercare di tenerle testa. È allegra, sopra le righe, amante delle feste, del divertimento e degli eccessi. Con il suo gruppo di amici esce tutti i weekend, si ubriaca e si diverte senza porsi limiti. Non ha passioni precise se non quelle citate.

Nella clip di presentazione, la ragazza ha rivelato di non ricordare nulla della sua infanzia e di concentrarsi solo sul presente. Inoltre, ha ammesso di non avere neanche obiettivi per la sua vita e di non pensare al futuro. La madre è apparsa impotente di fronte ai comportamento della figlia, che reputa indomabile. Anche dal punto di vista professionale la situazione non è molto diversa. Chiara lavora infatti come receptionist e spende tutto lo stipendio (ancora prima di averlo incassato) in party, alcol, vestiti e oggetti superflui, senza nessun tipo di regola.

Chiara, Ti spedisco in convento 2: riuscirà a rimettersi in riga?

Nella prima puntata del docu-reality “Ti spedisco in convento 2”, andata in onda in anteprima domenica 10 aprile su Discovery+, Chiara ha fatto il suo ingresso nel convento di Trani, indossando una tutina leopardata molto corta e super aderente. Inizialmente ha abbracciato con gioia tutte e cinque le suore e le ha soprannominate sister. A loro volta, le religiose si sono mostrate felici di conoscerla. Suor Carolina le ha chiesto le sue prime impressioni sulla struttura e la ragazza ha ammesso di essere rimasta piacevolmente colpita dal convento Villa Santa Maria, sperando però che dietro ci fosse una piscina. La situazione in realtà è ben diversa. C

Chiara si è contraddistinta subito per la sua esuberanza e spigliatezza. Le difficoltà per lei però saranno tante: dalla sveglia alle 7 al divieto di utilizzare il cellulare. Inoltre, dovrà andare a letto presto ed aiutare concretamente le suore nello svolgere le normali mansioni del convento. Lei e le altre ragazze però fanno da subito gruppo, ponendosi contro le suore e trasgredendo alcune regole: organizzano festini in camera a base di alcol e continuano ad indossare abiti provocanti. La ventitreenne è dispiaciuta nel vedere le cinque suore deluse dal suo comportamento, ma è più forte di lei: non riesce a cambiare il suo modo di fare.











