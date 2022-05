Chiara, Ti spedisco in convento 2/ Parla dei suoi genitori e scoppia in lacrime

Chiara e la chiacchierata con suor Patrizia: “Pensavo fossi severissima invece…”

Nell’ultima puntata di Ti spedisco in convento, Chiara, la giovane 23enne a cui piace solo bere e uscire con le amiche, ha mostrato alle suore e alle altre ragazze, le sue ferite più profonde e la sua sensibilità. Dopo l’uscita di Nanda dal programma, che ha scatenato non poche polemiche, la ragazza, vedendo le suore star male, aveva commentato così la vicenda: “Sto male per loro, me lo sento proprio che sto male per loro, mi dispiace vederle così anche perché non hanno fatto niente di male, zero proprio, anzi, ci aiutano costantemente”. Secondo le suore, l’uscita di Nanda dal programma avrebbe però portato anche qualcosa di positivo. Le ragazze sono apparse più serene e più aperte nei confronti delle suore, tanto che Chiara, si lascia andare a una piacevole chiacchierata con suor Patrizia.

Parlando di se, la ragazza ha raccontato: “Io ho un carattere molto arrogante alcune volte, attacco subito, non ragiono, non ho quei cinque minuti di riflessione, mi rendo conto dopo che faccio un errore”; poco dopo ha detto alla suora: “All’inizio comunque pensavo fossi severissima invece sei molto sensibile” . Suor Patrizia ha piacevolmente commentato quel momento, dicendo che se le ragazze si sentono volute bene, alla fine è facile che si crei una bella relazione”.

Chiara si sfoga sui suoi genitori e si commuove

Nell’ultima puntata, per far aprire ulteriormente le ragazze e farle parlare dei loro problemi, le suore organizzano un gioco. Le ragazze dovevano rispondere a delle domande personali, con una parola che ritenevano adatta. Una delle domande poste dalle suore riguardava la figura paterna, a tal proposito, chiara si lascia andare, mostrando a tutti le sue ferite. In merito al padre la ragazza dice: “Secondo me non si merita ne una parola brutta ne una parola bella, perché non l’ho mai conosciuto e penso dopo quello che magari ha passato mia mamma, che non si meriterebbe nessuna parola, e basta, non mi interessa. Non ho rabbia dentro, mia mamma ha sempre avuto compagni quindi io sono felice così”.

Ad un’altra domanda che riguardava la figura materna invece, la ragazza si commuove e sostiene che se dovesse parlare della madre non basterebbe un poema, poi piangendo dice: “E’ forte mia mamma e non lo da a vedere, neanche a me, ma io lo vedo, è proprio una forza della natura. Quando vedo lei io vorrei essere esattamente come lei. Mia mamma la guardi e dici ‘ma questa qui come ha fatto?’ “. Nelle prossime puntate vedremo la ragazza in compagnia di Beatrice e Ana Maria, dovranno cucinare per gli altri e probabilmente stare all’aperto per godersi a pieno il silenzio e i momenti offerti dalla natura.











