Chiara Tortorella, chi è il padre Cino: ha contribuito a fare la storia di tanti programmi

Tra i volti di Io canto generation, in partenza questa sera mercoledì 9 ottobre 2024 su Canale Cinque, troveremo Chiara Tortorella, nuovo volto della trasmissione e figlia di Cino Tortorella, noto autore e conduttore tv che ha contribuito a fare la storia della tv. In una recente intervista riportata da We Music, Chiara Tortorella ha parlato così del rapporto con il padre e la sua grande carriera, che ha ovviamente portato la ragazza a sviluppare tante passioni e interessi nel campo del papà: “Da piccola li vivevo come racconti delle fiabe, specialmente quelli nati prima di me: volevo rispondere alle domande di Chissà chi lo sa, ascoltare gli aneddoti sul Pomofiore e le scenette del Ric e Gian Show, Il Dirodorlando era tra le mie storie preferite”.

Chiara Tortorella a Io canto generation contribuirà al voto del verdetto finale, avrà dunque un ruolo di primaria importanza nella trasmissione di Canale Cinque e non tutti sanno che il papà è una persona molto nota nel mondo dello spettacolo.

Chiara Tortorella, chi è: la speaker ha tre fratelli

La vita di Chiara Tortorella è sempre stata piena di emozioni e persone soprattutto, visto che la ragazza ha tre fratelli, Davide, Giulio e Lucia, tutti ispirati dallo spirito creativo del padre, come svelato dal volto di Io canto generation: “Adoravo o leggere di nascosto le scenette scritte per Topo Gigio allo ‘Zecchino d’Oro’, il programma di cui, quando c’era mio padre, ero letteralmente innamorata”.

Il mestiere del padre ha ovviamente spinto Chiara Tortorella a investire sul lavoro e non è un caso che la stessa ragazza abbia deciso di seguirne il più possibile le orme, restando nel mondo dello spettacolo, e Gerry Scotti ha voluto la ragazza assegnandole un ruolo non banale nel programma di Canale Cinque.