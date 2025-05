Chi è il fidanzato di Chiara Tramontano

Chiara Tramontano ha fatto ritorno nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Della ragazza e sorella di Giulia Tramontano sappiamo che la donna è fidanzata con Francesco Ranucci, che ha speso parole toccanti per la compianta cognata Giulia Impagnatiello in passato: “Man mano che si va avanti con il processo aumenta il dolore. È un continuo rimarcare quello che è successo. Io di Giulia ho solo dei ricordi speciali” ha raccontato l’uomo.

Chiara Tramontano ha parlato a Verissimo, tornando sulla drammatica scomparsa della sorella Giulia, uccisa da Impagnatiello: “Ho scritto un libro per esorcizzare e raccontare questo dramma. Sono andata via dopo il drammatico evento, era facile scappare. Mio papà sentiva che sua figlia non c’era più, quando educhi un figlio lo porti anche tra le tue paure. Io ero a casa con la mia famiglia, cercavo di dare forza, pensavo fossimo uno di quei casi a cui non potevano capitare quelle cose. Mio fratello mi chiamò per dirmi che avevano trovato il corpo, io lo dissi poi ai miei genitori, è stato come parlare a due fantasmi”.