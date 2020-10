Chiara Tribuzio, moglie di Gianni Muciaccia/ L’ex Miss tra amore, famiglia e sport

Chi è Chiara Tribuzio? La moglie di Giovanni Muciaccia, e non solo. Una donna attiva, in carriera, madre di famiglia e con un fisico da far paura tanto da aver fatto del fitness la propria professione dopo una lunga parentesi passata in passerella tra un concorso di bellezza e l’altro fino a quello più famoso di Miss Italia che l’ha vista arrivare terza nell’edizione 1998 vinta poi da Gloria Bellicchi. Tutto questo è Chiara Tribuzio la donna che ha sposato Giovanni Muciaccia e che alcuni ricorderanno proprio perché complice de Le Iene in uno scherzo ai danni del marito. Chiara Tribuzio è una personal trainer e su Instagram continua a svolgere la sua attività condividendo una serie di video di esercizi e sessioni di allenamento.

Chiara Tribuzio, moglie di Gianni Muciaccia, chi è?

Chiara Tribuzio è originaria di Foggia ed è anche nota per il suo amore con Giovanni Muciaccia al quale ha detto sì nel 2009 nella lontana Polinesia. Dalla loro unione sono nati due figli, Edoardo e Maria Vittoria, e i quattro sono spesso protagonisti delle poche foto social che l’ex Miss pubblica sul suo profilo Instagram. La bella famiglia vive a Roma ma sempre lontana dai riflettori e dal gossip. Chiara Tribuzio spesso è in tv anche come consulente sportiva di alcune trasmissioni tv ed ama il mare e non solo il fitness e la sua famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA