Chiara Valerio, nata a Scauri nel 1978, è una scrittrice nonché direttrice e conduttrice radiofonica. Dopo essersi laureata in matematica all’università Federico II, ha iniziato a collaborare con una serie di radio e di giornali, come il Sole 24 Ore e L’Unità, mentre in tv con una serie di trasmissioni. Nel frattempo si è dedicata al teatro, scrivendo una serie di sceneggiature e dedicandosi alla cultura: per diversi anni è stata direttrice culturale della fiera del libro di Milano, mentre con l’editore Marsilio ha ricoperto il ruolo di editor-in-chef dal 2018.

E ancora, negli anni successivi Chiara Valerio ha iniziato collaborazioni con quotidiani come La Repubblica e ancora Domani ma anche con la testata Vanity Fair. Grande amica di Michela Murgia, insieme hanno scritto il testo per uno spettacolo teatrale, “Phon – Istruzioni per l’uso”, in scena al Teatro Carcano di Milano nel 2022.

Chiara Valerio, chi è: l’amore con Marcella e la casa a Roma

Chiara Valerio è molto riservata per quel che concerne la propria vita privata. Sappiamo però che la scrittrice e autrice, con una laurea in matematica alle spalle, ha una compagna di nome Marcella. Le due vivono insieme a Roma. Come raccontato proprio da Chiara Valerio – e come riporta Donna Glamour – le due hanno cercato una casa che parlasse di entrambe. “Mi ha detto ‘Prendiamo una casa che non sia né tua né mia: scegliamo un progetto insieme’. L’ha trovata lei” ha rivelato l’autrice. Le due vivrebbero nel quartiere di Trastevere, molto romantico e nel cuore di Roma.

Al di là della casa scelta insieme, non abbiamo molte informazioni sulla vita privata di Chiara Valerio e sulla sua relazione con Marcella. Sappiamo, però, che la scrittrice ha lavorato a lungo per arrivare a capire che non sono le nostre relazioni a definirci e a dire chi siamo, al di là dell’orientamento di ciascuno di noi.