Chiara Vannucci, ex fidanzata Nicola Vivarelli Sirius/ “Obiettivo? Uomini e donne!”

Pubblicità

Per chi avesse ancora dei piccoli dubbi a riguardo, ecco arrivare alcune dichiarazioni di Chiara Vannucci che lasciano intendere che le voci sulle vere intenzioni di Nicola Vivarelli Sirius siano del tutto vere: “Il suo obiettivo? Sono le telecamere e Uomini e donne”. Con questa frase possiamo riassumere quello che è successo in questi giorni con l’arrivo di Sirius nella vita di Gemma Galgani che ha rinunciato ad Occhi Blu e ha deciso di conoscere proprio il corteggiatore che le aveva rivelato di avere solo 26 anni. Le polemiche non sono mancate in queste ore specie quando il pubblico ha preso d’assalto i profili social del bel marinaio scoprendo la sua tendenza a fare l’influencer. Foto a busto nudo, scatti hot e pose da macho, questo è quello che si trova sul suo profilo Instagram (vecchio e nuovo) ed è per questo che il pubblico ha messo tutto insieme confermando che Sirius sia poco interessato a Gemma Galgani ma molto alle telecamere.

Pubblicità

CHIARA VANNUCCI DICE LA SUA SULL’EX NICOLA VIVARELLI ALIAS SIRIUS

A confermare le voci ci ha pensato proprio la sua ex, Chiara Vannucci, che raggiunta da Fanpage.it, non solo ha confermato che secondo lei quello che vuole è la popolarità ma anche che in passato ha già fatto il provino di Uomini e donne ma finendo per essere scartato. In particolare, racconta della loro storia, di quando si sono incontrati in una discoteca della Versilia e sono diventati amici prima di fidanzarsi e poi sulla sua avventura a Uomini e donne svela: “Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia”. E sulla fine della loro relazione non si sbilancia ma lascia intendere che qualcosa sia andato storto forse proprio a causa di Nicola Vivarelli: “Ci siamo lasciati in malo modo per questioni che non mi va di approfondire. Se vorrà, lo farà lui. Mi auguro sia sinceramente interessato a Gemma. Com’è che si dice? L’amore non ha età”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA