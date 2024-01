Chiari, operaio travolto e ucciso da un treno/ La vittima non avrebbe visto il convoglio per la nebbia

Tragedia avvenuta nelle scorse ore in provincia di Brescia, dove un operaio è morto travolto da un treno. L’episodio, raccontato dai principali organi di informazione online a cominciare da TgCom24.it, si è verificato presso la stazione ferroviaria di Chiari, noto comune del bresciano, poco dopo la mezzanotte di ieri, lunedì 29 gennaio 2024. La vittima sarebbe un operaio di 51 anni che stava lavorando all’interno di un cantiere presente nella stessa fermata ferroviaria, per un’azienda esterna.

A travolgerlo, senza lasciargli scampo, è stato l’Italo partito da Napoli e destinato a Bergamo, che la vittima quasi sicuramente non ha visto arrivare per via della fitta nebbia che la scorsa notte ha interessato tutta la zona. Subito è stato lanciato l’allarme e le forze dell’ordine e il personale del 118 si sono recati sul luogo segnalato, con i sopralluoghi degli agenti che si sono conclusi soltanto questa mattina. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, visto che le autorità vogliono cercare di vederci chiaro.

CHIARI, OPERAIO TRAVOLTO E UCCISO DA UN TRENO: IL PRECEDENTE DI BRANDIZZO E NON SOLO

Non vi è certezza circa il fatto che la circolazione dei treni dovesse essere fermata durante i lavori di manutenzione, di conseguenza potrebbe tornare d’attualità il tragicamente noto incidente di Brandizzo di fine estate scorsa, che ha causato la morte di cinque operai. Sul posto anche i vigili del fuoco di Brescia e i soccorsi di Asst Franciacorta.

Il Giorno ricorda che un anno fa circa di questi tempi si era verificato un altro incidente ferroviario presso la stazione di Chiari, un giovane ragazzo originario dell’Albania di anni 15, tale Elion Shala, che era stato investito da un Eurocity mentre stava attraversando i binari in compagnia dei suoi amici. Da ricordare anche la tragedia avvenuta a Livraga, nel Lodigiano, risalente al febbraio del 2020: in quel caso si verificò un deragliamento che causò la morte di due macchinisti del treno. Per quella vicenda due operai sono stati condannati e altri cinque sono a processo.

