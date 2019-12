Chiavari, frana sull’Aurelia/ Guidatore ferito e strada bloccata: traffico in tilt

Una frana di vasta portata ha interessato la via Aurelia fra Chiavari e Rapallo, due note località della riviera ligure. Come riferiscono i colleghi di Genova24.it, lo smottamento ha ostruito la strada, verificandosi nei pressi della galleria delle Grazie. Una volta lanciato l’allarme si sono recati sul posto i vigili del fuoco, nonchè i tecnici dell’Anas e gli uomini della polizia locale. Al gruppo si sono poi aggiunte le istituzioni per valutare il problema e cercare di capire come risolverlo. La frana rischia di congestionare ulteriormente il traffico della Liguria, tenendo conto che al momento l’unica strada che collega Chiavari a Rapallo è l’autostrada A12, che al momento risulta essere già intasata per via dei restringimenti di carreggiata dovuti ad una serie di lavori in corso. Tornando alla frana vicino alla galleria delle Grazie, l’evento si è verificato poco prima dell’alba di oggi, domenica 22 dicembre, ed è stato causato molto probabilmente dalle piogge che sono cadute a lungo sulla Liguria negli scorsi giorni.

CHIAVARI, FRANA SULL’AURELIA: AUTOMOBILISTA FERITO FINITO CONTRO IL MURO DI DETRITI

La violenta ondata di maltempo ha fatto cedere un muraglione che conteneva il terreno e di conseguenza la “collina” è venuta giù come fosse farina. Subito dopo la frana, una persona è rimasta coinvolta, un uomo che si trovava alla guida della sua auto e che non si aspettava il muro di detriti finito sulla carreggiata, scontrandosi contro lo stesso. Sul posto si sono recati gli uomini del 118 e della Croce Bianca di Rapallo, e dopo una prima stabilizzazione la vittima è sta trasportata in codice giallo presso l’ospedale di Lavagna: il ferito non è comunque in pericolo di vita. Sempre in base a quanto riferisce Genova24.it, in zona San Martino di Noceto, in via Passalacqua, si è verificato un altro smottamento che ha ostruito parte della carreggiata. Nelle scorse ore sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti, e alberi caduti, in tutta la regione.

