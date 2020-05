Chiaverano, sess* in pieno giorno su passerella Lago Sirio/ Caccia ai due amanti nudi

Pubblicità

Chiaverano, piccolo comune di appena 2000 anime in provincia di Torino, in queste ore è salito agli onori della cronaca per un fatto alquanto curioso. Complici la bella stagione e l’allentamento delle misure restrittive imposte dal governo contro il Coronavirus ha spinto una coppia a ritrovarsi intorno all’ora di pranzo di ieri, giovedì 14 maggio, sulla passerella del lago Sirio per consumare un rapporto sessuale in pieno giorno e sotto lo sguardo dei presenti. La coppia si sarebbe così denudata e incurante delle persone presenti si è resa protagonista di una scena hot davanti allo specchio d’acqua. Qualcuno munito di cellulare ha immortalato la curiosa scena ed inevitabilmente la foto è diventata ben presto virale, non prima di aver mandato una segnalazione al vicesindaco Maurizio Tentarelli, che si è prontamente precipitato sul posto. Alla vista della vettura del Comune però, i due focosi amanti si sono prontamente rivestiti e si sono dati alla fuga.

CHIAVERANO, SESSO IN PIENO GIORNO: AMANTI FOCOSI IN FUGA

Sebbene, come riferisce TorinoToday le forze dell’ordine non siano intervenute e nonostante non vi sia al momento nessun provvedimento nei confronti della coppia, è caccia ai due amanti sui social, dove la notizia sta circolando scatenando qualche ironia sul luogo in cui si sarebbe consumato il rapporto, tra battutine e doppi sensi. I due sconosciuti hanno però rischiato seriamente una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Ai microfoni del quotidiano La Stampa è intervenuto proprio Maurizio Tentarelli, il vicesindaco di Chiaverano: “Una coppia di ragazzi sulla trentina, si vede che presi da questa pandemia e stufi di stare in casa hanno deciso di venire qui sulla piattaforma a fare le loro effusioni d’amore completamente nudi, peccato che durante l’amplesso, alla mercé dei passanti, informato della situazione sono corso sul posto ma vedendo la macchina del comune di sono dati alla fuga e non siamo riusciti a identificarli”. Il racconto del vicesindaco è stato tra il divertito e l’imbarazzato, ed alla fine ha aggiunto: “Ovviamente questa è una nota di colore in un momento triste”.



