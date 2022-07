Chiavetta Wi-Fi TP-Link 1300/ Il router a forma di antenna USB per volare in rete

Se avete dei problemi di segnale Wi-Fi con il vostro computer, con la televisione, stazione di gioco, e in generale, con i dispositivi che devono essere appunto connessi in internet, potreste fare affidamento su una chiavetta Wi-Fi, che altro non è se non un modem che si inserisce direttamente nella presa usb del nostro dispositivo. In rete vi sono diversi modelli, e fra i più gettonati vi è quello a marchio TP-Link, azienda fra le migliori in assoluto per quanto riguarda i sistemi di connettività.

Il modello in questione è di preciso l‘Archer T3U Plus, in grado di far volare il dispositivo connesso fino a 1.300 Mpbs, una velocità senza dubbio importante. E’ inoltre dotato di una configurazione dual band, in grado quindi di sfruttare sia le bande a 2.4 Ghz quanto quelle a 5 Ghz, e ciò garantisce un’altra velocità di connessione, perfettamente in linea con la rete a Fibra ottica. La particolarità della pennetta Wi-Fi di Tp Link è che si configura in maniera molto veloce grazie alla funzione plug and play, di conseguenza non è necessaria l’istallazione di alcun driver ne tanto meno software esterni.

CHIAVETTA WI-FI TP-LINK 1300: LE CARATTERISTICHE E DOVE COMPRARLA

Inoltre, si tratta di un prodotto compatibile con Windows 10/8.1/8/7/XP e Mac OS X. L’interfaccia è USB 3.0, ma risulta essere retrocompatibile con gli standard precedenti, ed è presente la tecnologia MU-MIMO, che permette di distribuire la banda in maniera intelligente, a seconda della richiesta del dispositivo da connettere.