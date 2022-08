Chicago Fire 10/ Anticipazioni 3 agosto: arriva Pelham in caserma, Boden indaga…

Chicago Fire 10, anticipazioni episodi 3 agosto: chi è Pelham, sostituto di Casey

Nuovo appuntamento con Chicago Fire 10, la serie tv che segue vicende di un gruppo di vigili del fuoco e paramedici della Caserma 51 del Chicago Firehouse. Stasera 3 agosto andranno in onda gli ultimi episodi, per ora, su Italia1. Secondo le anticipazioni vedremo Severide indagare sul piromane che ha aggredito Padre Anthony, mentre in caserma si presenta un nuovo personaggio: Pelham, tenente sostituto. Il suo arrivo insospettisce i pompieri, in particolare Boden, che comincerà a indagare sul suo conto.

Anticipazioni Chicago Fire 10, puntata 3 agosto/ Alla caserma 51 arriva Jason Pelham

La serata inizia con l’episodio 10×07 dal titolo Chi dovrò temere?, in cui la caserma 51 dà il benvenuto al nuovo tenente di camion ad interim, Jason Pelham, il quale inizia a scontrarsi con la squadra, in particolare con Gallo. Mouch e Herrmann cercano di capire il motivo per cui Pelham non ha trovato un incarico permanente in una caserma dei pompieri negli ultimi sei anni. Nel frattempo, Severide continua a indagare sul caso di incendio doloso che ha colpito Padre Anthony.

Chicago Fire 10, anticipazioni puntata 27 luglio 2022/ Cruz diventa papà e...

Chicago Fire 10, anticipazioni 3 agosto: Gallo e Pelham, le incomprensioni raggiungono il limite

La serata con Chicago Fire 10 prosegue con altri due episodi. Le anticipazioni dell’episodio 10×08, intitolato Cos’è successo al Whiskey Point?, Boden esamina il passato di Pelham. Brett e Ritter incoraggiano Violet a confessare i suoi veri sentimenti per Gallo, il che porta Violet sotto stress. Nel frattempo, la faida di Gallo con Pelham arriva a raggiungere il limite. Inoltre, Severide e Herrmann si scontrano per lo spazio di un ufficio.

La serata si conclude con l’episodio 10×09, dal titolo Winterfest, con le anticipazioni che ci rivelano che Boden è costretto a dare a Severide un ultimatum. Stella è ancora in congedo. Nel frattempo, Brett si prepara per la sua presentazione per il suo programma di paramedicina. Violet, Gallo e Ritter presentano la loro nuova birra al Winterfest. Inoltre, Mouch dà una mano alla moglie di una vittima dopo che suo marito è rimasto ucciso da un albero di Natale.

Chicago Fire 10/ Anticipazioni prima puntata 20 luglio: Cruz torna in caserma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA