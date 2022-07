Chicago Fire 10/ Anticipazioni prima puntata 20 luglio: Cruz torna in caserma…

Chicago Fire 10, anticipazioni prima puntata 20 luglio: il ritorno di Cruz e i suoi traumi

Al via Chicago Fire 10 su Italia1, nuova stagione della serie tv action incentrata sulle vicende di un gruppo di vigili del fuoco e paramedici della Caserma 51 del Chicago Firehouse. Secondo le anticipazioni della prima puntata, in onda stasera 20 luglio con tre episodi, Cruz tornerà al lavoro, portandosi dietro ancora i traumi di quanto accaduto nel finale della scorsa stagione.

Anticipazioni Chicago Fire 10, puntata 20 luglio/ Severide salva Cruz, ma...

Il primo episodio, dal titolo Mayday, parte proprio dal salvataggio in extremis di Cruz, che rischiava di annegare. Il pompiere si prende due settimane di riposo, ma al rientro in caserma nulla sarà facile. dall’annegamento, Cruz si prende due settimane di riposo. Nel frattempo, Kidd fatica ad accettare la promozione di Boden.

Chicago Fire 9/ Anticipazioni puntata 13 luglio: Casey si dichiara a Brett

Chicago Fire 10, anticipazioni 20 luglio: la proposta di Brett…

Le anticipazioni della puntata di Chicago Fire proseguono svelandoci cosa accade nell’episodio 10×02 intitolato L’appello. Brett ha un progetto che potrebbe aiutare le ambulanze ad arrivare il prima possibile alle chiamate. Quest’idea si rivela utile quando i mezzi di soccorso arrivano in ritardo per aiutare un bambino coinvolto in un incidente. Nel frattempo, il salvataggio di Casey finisce in rete e lui diventa popolare sui social. Cruz dice di aver superato quello che è successo sott’acqua, ma in realtà fatica ad adattarsi alla vita di tutti i giorni.

Anticipazioni Chicago Fire 9 puntata 6 luglio/ Severide chiede a Stella di sposarlo

Nel terzo episodio di Chicago Fire, il 10×03 dal titolo Controlla il respiro, Griffin fa capire a Matt che le cose a casa non vanno come dovrebbero e che si sente bene solo quando è con lui. Nel frattempo Brett sottopone il suo progetto sulla paramedicina a Hawkins, il quale però lo rifiuta. I traumi di Cruz continuano quando lui va nel panico durante un’altra chiamata. Inoltre mente a Severide, che a quel punto deve sospenderlo. Infine, Gallo Ritter e Violet sono in procinto di aprire un micro birrificio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA