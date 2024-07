Chicago Fire 12: anticipazioni puntata 17 luglio 2024/ L’addio di Blake e il ritorno di Kelly

Chicago Fire: oggi la prima puntata della nuova stagione

Mercoledì 17 luglio tornerà in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20 circa, l’attesissima dodicesima stagione della serie tv di successo Chicago Fire. Questa nuova stagione promette di tenere incollati i fan allo schermo, con 13 nuovi appassionanti episodi che vedono nuovamente al centro della storia le vicende che coinvolgono il gruppo di vigili del fuoco della Caserma 51 del 4° Distretto di Chicago.

Come avevamo lasciato i nostri protagonisti la scorsa stagione?

Cosa succederà in questa nuova e appassionante 12° stagione di Chicago Fire in onda mercoledì 17 luglio in prima serata su Italia 1? Anche nei nuovi episodi che prendono il via questa sera, la squadra dei vigili del fuoco sarà impegnata a risolvere casi complicati senza trascurare le vicende private e sentimentali che rendono la serie tv ancora più affascinante.

Anticipazioni Chicago Fire 12:

Mercoledì 17 luglio andrà in onda un doppio appuntamento con la 12° stagione di Chicago Fire, il primo episodio si intitola “Come se fossi qui” e segnerà l’addio del personaggio di Blake Gallo (Alberto Rosende), che ha deciso di trasferirsi a Detroit da sua zia. Anche Sylvie Brett (Kara Killmer) lascerà la serie, infatti prenderà parte solo ai primi 6 episodi, seguendo Casey lontano dalla Caserma 51. Per fortuna questa nuova stagione porterà anche a qualche attesissimo ritorno, come quello di Kelly (Taylor Kinney), che si riunirà con l’adorata Stella. La prima puntata è ambientata sei mesi dopo il finale dell’11° stagione, Mouch è riuscito a sopravvivere ed è tornato anche in servizio. La squadra di vigili del fuoco sarà da subito impegnata nella risoluzione di un nuovo incendio doloso, mentre tra Stella e Herrmann nascono nuove tensioni a causa di Ritter. La situazione diventa ancora più tesa quando i membri della Caserma 51 scoprono di essere obbligati a condividere i propri spazi con quelli della Caserma 17.

Nel secondo episodio, dal titolo “Chiamatemi McHolland”, ritroviamo Cruz (Joe Minoso) ormai consapevole e padrone del suo nuovo ruolo di leader, pronto a intraprendere una nuova avventura e tentare l’esame per diventare tenente. Il ritorno di Severide, però, complica le cose, infatti l’assenza prolungata di Kelly ha creato una distanza tra loro due e Cruz sembra ormai avere perso il rispetto verso il proprio superiore. Questo atteggiamento avrà delle conseguenze inaspettate e porterà Cruz a prendere decisioni avventate. Intanto Stella cerca di ritrovare un punto d’accordo tra i due, ma riuscirà in questa missione? Nel frattempo Mouch, dopo essere stato in punto di morte e avere iniziato un nuovo capitolo della propria vita, è pronto a tutto pur di scrollarsi questo soprannome e tornare ad essere chiamato McHolland.

Chicago Fire 12: dove siamo rimasti

Il finale dell’11° stagione di Chicago Fire era stato a dir poco adrenalinico: Mouch, infatti, (Christian Stolte) era stato ferito da una scheggia e trasportato d’urgenza in ospedale. Poco dopo i colleghi erano stati avvisati che l’uomo era fuori pericolo ma, proprio verso la fine dell’episodio, Herrmann (David Eigenberg) si era accorto che Mouch aveva iniziato ad essere pallido in viso ed aveva scoperto che il collega aveva un’emorraggia, motivo per il quale l’episodio si intitolava “Red Waterfall”, ovvero “Cascate rosse”, infatti il sangue cadeva copioso dal letto dell’ospedale a terra.

Nel frattempo il pubblico aveva potuto festeggiare il ritorno di Matt Casey (Jesse Spencer), mentre Kelly Severide (Taylor Kinney) aveva abbandonato temporaneamente il progetto televisivo per motivi personali.











