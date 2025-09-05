Anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 12 settembre 2025, in prima serata su Italia 1: il legame tra Kidd e Natalie…

Un nuovo capitolo sta per volgere al termine e l’attenzione degli appassionati sugli episodi conclusivi è più alta che mai; le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 12 settembre 2025 – l’ultima – su Italia 1 raccontano del momento forse più teso della tredicesima stagione. Kidd e Severide sono alle prese con il viaggio di coppia più importante, ovvero quello che potrebbe portarli a diventare genitori; nel frattempo, non mancano gli impegni gravosi per la caserma. Da una valutazione imprevista ad un incendio improvviso e sospetto; tutti saranno chiamati ad uno sforzo immane per ristabilire ancora una volta l’ordine e la serenità.

Chicago Fire 13 anticipazioni prossima puntata 5 settembre 2025/ Missioni a catena per la Caserma 51!

La caserma è sotto osservazione! Anticipazioni Chicago Fire 13 prossima puntata 12 settembre 2025

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 12 settembre 2025 partono da un’ispezione imprevista presso la caserma; nessuno è davvero pronto a tale imprevisto e soprattutto la pressione degli ultimi impegni renderà la circostanza ancor più delicata. L’esperto si occuperà di valutare ogni aspetto operativo nella maniera più minuziosa possibile e la stabilità della struttura sembrerà appesa ad un filo in più di un occasione. Nel frattempo, Kidd e Severide proseguono nel coltivare il rapporto con la donna che potrebbe dare il proprio figlio in adozione.

Chicago Fire, Med e PD crossover: anticipazioni finale "One Chicago"/ Ruzek rimane intrappolato sotto terra

Sarà un viaggio in macchina a rendere più prezioso il rapporto tra Kidd e Natalie; il primo capirà molto di più del carattere della donna, soprattutto nel merito delle sue intenzioni in riferimento al bambino. Intanto, Severide sarà impegnata in un nuovo caso; un incendio improvviso divampato da un’auto sembra nascondere qualcosa di ancor più scabroso. Violet è alle prese con una possibile svolta, o meglio, un bivio; accettare una nuova proposta professionale o restare presso la caserma?

Anticipazioni Chicago Fire 13, prossima puntata 12 settembre 2025: Severide disposta a tutto!

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 12 settembre proseguono con l’episodio conclusivo che ancora vede al centro della scena Severide. La donna cercherà di mettere al servizio dei suoi colleghi tutta la sua competenza e soprattutto le capacità empatiche; c’è da risolvere una delle sfide più difficili di sempre. Kidd, intanto, dovrà fare i conti sulle frizioni impreviste tra Natalie e sua sorella.

Anticipazioni Chicago Fire 13, oggi 25 luglio 2025/ Mouch vive un'esperienza surreale