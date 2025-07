Riparte il motore delle avventure all’insegna dell’adrenalina in divenire; un vortice di emozioni che accompagna le anticipazioni Chicago Fire 13 anche per la prossima puntata del 18 luglio 2025. La prima serata di Italia 1 proporrà altri 3 episodi della serie tv di successo e ancora una volta i colpi di scena saranno la costante del giorno. Nuovi casi da dirimere, situazioni che potrebbero mettere a dura prova la forza mentale dei protagonisti; il nuovo capo della caserma 51 cercherà di prendere le redini della situazione ma il moltiplicarsi di eventi avversi giocherà tutt’altro che a suo vantaggio.

Anticipazioni Chicago Fire 13 prima puntata 11 luglio 2025/ Arriva un nuovo capo per la caserma 51!

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 18 luglio 2025 partono da una circostanza tutt’altro che tranquilla per Violet che rischia seriamente di perdere il suo lavoro. Una scelta necessaria; si ritroverà a dover far nascere un bambino nel bel mezzo di una telefonata dai toni letteralmente tragici. Nel frattempo Javi sarà alle prese con il furto della sua bicicletta; necessario sarà il supporto di Mouch, Capp e Tony per concludere le ricerche con successo.

Chicago Fire 13 si farà?/ Anticipazioni su cast e trama: Wallace Boden lascia la serie?

Anticipazioni Chicago Fire 13 prossima puntata 18 luglio 2025: un caso più che intricato per Severide

Le indagini non conoscono sosta per la caserma 51 e Kidd e Severide sono sempre in prima linea quando si tratta di scovare le illegalità. Per loro è il momento di indagare su una società di trasporti che pare sia responsabile di una serie di clamorosi incidenti stradali. Nel frattempo, Hermann cercherà l’aiuto di Kyllie al fine di ottenere nuove radio utili alla struttura.

Le anticipazioni Chicago Fire 13 – per la prossima puntata del 18 luglio 2025, sempre su Italia 1, proseguono con Severide che suo malgrado viene coinvolto in un’indagine tutt’altro che semplice da gestire. La Polizia ha messo le mani su alcune intercettazioni che mettono in evidenza una sorta di scambio costante di armi assolutamente illegali e sarà lui a doversi occupare di trovare l’origine di questo circolo oltremodo pericoloso. Intanto, Kidd non perde di vista Carver che ancora non convince del tutto dal punto di vista della sua tenuta mentale e fisica dopo gli ultimi avvenimenti.

Anticipazioni Chicago Fire 12, ultima puntata 14 agosto 2024/ Boden Vs Robinson, Carver e Damon in pericolo