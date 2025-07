Anticipazioni Chicago Fire 13 prossima puntata 25 luglio 2025 in prima serata su Italia 1: non è un periodo facile per Severide…

Altri due episodi da divorare, tante storie ancora da scoprire e scrivere; le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 25 luglio 2025 avranno il mistero come leitmotiv. Storie personali che si intrecciano con i casi intricati che chiamano all’appello gli uomini della caserma 51, il tutto condito da situazioni di pura adrenalina. Ancora protagonista Dom Pascal, ancora alle prese con le prime mosse in qualità di nuovo capo; fondamentale sarà il rapporto con Severide, in costante crescita.

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 25 luglio 2025 partono dall’episodio ‘Uccelli predatori’. E’ un momento difficile per Severide, il coinvolgimento in un’indagine legata al traffico illegali di armi sconvolge la sua tranquillità e ne consegue un rapporto turbolento anche con chi cerca di dargli manforte. Una telefonata ha innescato il tutto, ora è il momento di prendere in mano la situazione e dimostrare la propria innocenza.

Pascal e Severide, un ‘duo’ inedito… Anticipazioni Chicago Fire 13 prossima puntata 25 luglio 2025

Mentre Severide sarà alle prese con il caso delle armi illegali, anche Carv avrà qualcosa da sistemare; un velo di mistero lo avvolge soprattutto quando si tratta di mettere a nudo le circostanze del passato ma Kidd, da buon osservatore, capirà che c’è qualcosa da portare alla luce.

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 25 luglio 2025 proseguono con l’episodio ‘Intoccabili’. Al centro della scena troviamo Pascal e Severide; un duo inedito dato che il primo ha da poco preso le redini della caserma 51 e si accinge a mettere la sua firma sui prossimi impegni. C’è un incendio recente che desta i sospetti di entrambi; un magazzino praticamente raso al suolo ma per circostanze che sembrano tutt’altro che legate alla legalità. Nel frattempo, Cruz si dimostrerà un alleato fondamentale per Mouch alle prese con un miglioramento professionale di particolare rilievo.

