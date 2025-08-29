Anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata - su Italia 1 - del 5 settembre 2025: Novak e Violet ‘spiazzati’ dagli eventi…

Dopo le emozioni di questa sera, i fan non vedono l’ora di tuffarsi nella miriade di emozioni promesse dalle anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 5 settembre 2025. Dopo gli ultimi risvolti, qualche scossone improvviso potrebbe interessare i membri della Caserma 51. Osservato speciale Kidd; per lui una missione decisamente atipica a contatto con un adolescente; non se la passa benissimo anche un altro protagonista che potrebbe essere in pericolo di vita!

Chicago Fire, Med e PD crossover: anticipazioni finale "One Chicago"/ Ruzek rimane intrappolato sotto terra

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 5 settembre 2025 partono dall’episodio ‘Una bestia come questa’. Dalle prime scene sarà protagonista Kidd, alle prese con l’incontro con un giovane tutt’altro che semplice da gestire; il ragazzo risulterà problematico sotto diversi aspetti ma la storia che cela è ben più ardua da comprendere di ciò che si evincerà dalle battute iniziali.

Anticipazioni Chicago Fire 13, oggi 25 luglio 2025/ Mouch vive un'esperienza surreale

Un membro della Caserma 51 è in pericolo! Anticipazioni Chicago Fire 13 prossima puntata 5 settembre 2025

Al centro della scena anche Cruz, Capp e Tony che sono prossimi a mettere le mani sulla nuova attrezzatura arrivata presso lo stabilimento e che potrebbe rendere la squadra ancor più efficiente. Nel frattempo, Violet e Novak vivranno dei momenti particolarmente buffi alle prese con un bodybuilder.

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prossima puntata del 5 settembre 2025 proseguono con l’episodio ‘L’indagine’. Qui troviamo il vice commissario Boden che per diversi motivi si vedrà costretto a fare ritorno presso la Caserma 51. C’è un caso importante che merita un’investigazione approfondita: l’incendio improvviso – e dagli esiti disastrosi – che ha colpito la città di recente. Un vero e proprio mistero si cela alla base di quell’incidente ma nel frattempo guai in arrivo per un membro della Caserma; questa volta non basterà l’ingegno dei protagonisti, sarà necessario un vero e proprio gesto eroico per ristabilire la normalità.

Chicago Fire 13 anticipazioni prossima puntata 25 luglio 2025/ Guai in vista per Severide