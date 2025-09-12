Chicago Fire 14 si farà, anticipazioni prossima stagione: addii, nuovi arrivi ed un clamoroso ritorno: spoiler di un amato protagonista

Chicago Fire 14 si farà: anticipazioni trama completa prossima stagione: torna Darren Ritter (Daniel Kyri)

Si sta per concludere la tredicesima stagione della serie tv nata dalla mente di Dick Wolf con l’ultima puntata di stagione ed in attesa del gran finale che promette scintille in molti si chiedono se Chicago Fire 14 si farà e la risposta è si. Non solo è certo che tutti gli amati protagonisti del drama statunitense torneranno in onda ma in rete trapelano già le anticipazioni Chicago Fire 14 sulle trame e sul cast, tra ritorni, addii, nuovi arrivi e risvolti che promettono di lasciare il pubblico con il fiato sospeso. La novità più recente che farà felici i telespettatori più appassionati riguarda un amato personaggio che dopo l’addio ritornerà in scena.

Scendendo nel dettaglio, infatti, le anticipazioni Chicago Fire 14 svelano che ritornerà il vigile del fuoco Darren Ritter. È stato l’attore che gli dà il volto Daniel Kyri ad annunciarlo nelle scorse settimana sui social con un breve ma eloquente post: “Tornato! Solo per un breve periodo.” Vi anticipiamo che nel corso della puntata di questa sera lasceranno la serie due amati personaggi: Darren e Sam tuttavia adesso sembra proprio che il vigile Ritter tornerà al suo ruolo anche se si tratta di un ritorno breve prima dell’addio definitivo. E per quanto riguarda il cast, inoltre, è anche previsto dei nuovi arrivi.



Quando torna in onda Chicago Fire 14 in Italia? Anticipazioni, cast e streaming nuova stagione

Per quanto riguarda più nel dettagli le anticipazioni Chicago Fire 14 sulla trama Herrmann, che ha deciso di rinunciare al ruolo di tenente per favorire la promozione di Mouch e una evoluzione ci sarà anche nel rapporto tra Severide e Kidd con quest’ultima che ha sorpreso tutti rivelando di essere incinta. A partire dal 1 ottobre 2025 la nuova stagione andrà in onda negli Stati Uniti ma quando torna in onda Chicago Fire 14 in Italia? Al momento non c’è una data certa ma come da tradizione dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2026 su Sky per poi venire trasmesso in chiaro su Italia 1 durante l’estate. Anche la quattordicesima stagione sarà composta da 22 episodi