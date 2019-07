CHICAGO FIRE 6/ Anticipazioni del 16 luglio 2019: l’inganno di Hope contro Stella

CHICAGO FIRE 6, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 16 luglio 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi della serie Chicago Fire 6 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il quarto, il quinto ed il sesto, dal titolo “Punto di rottura“, “Patto col diavolo” e “Il trasferimento“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo l’addio straziante di Casey (Jesse Spencer) a Dawson ( Monica Raymund), Boden (Eamonn Walker) dà il vio ad un’operazione rischiosa per fermare l’incendio. Cruz (Joe Minoso) trova Herrmann (David Eigenberg) ancora impegnato a rianimare Mouch (Christian Stolte), mentre il Comandante trova Casey sotto una lastra di metallo. Alcuni mesi dopo, Casey viene premiato con una medaglia al valore per esserdi distinto durante l’incendio. Il padre di Gabriela decide poi di lasciare il loro appartamento, mentre Mouch guarisce dall’infarto e torna al lavoro. Stella (Miranda Rae Mayo) riceve poi la visita del suo padrone di casa, furioso delle sue recensioni negative. Brett (Kara Killmer) invece riceve la visita di una sua vecchia amica, Hope (Eloise Mumford). Quest’ultima viene attirata da Severide (Taylor Kinney), mentre il padre suggerisce a Gabriela di parlare con un Cappellano riguardo al trauma dovuto all’incendio. Più tardi, Boden guida la squadra per fermare un incendio che ha colpito la scuola di Donna (Melissa Ponzio).

In base ai sospetti di Donna, Boden chiede a Casey e Severide di indagare sull’incendio alla scuola. Dopo aver salvato il Tenente di un’altra squadra, Mouch propone che i due team risolvano i conflitti con una competizione. Più tardi, Stella rivela a Gabriela di essersi trasferita da Severide, mentre il Tenente e Casey iniziano a sospettare di Mateo (Stefan Holdbrook), uno studente della scuola di Donna. Il compagno Rashidi (Marquis Rodriguez) sembra avere delle informazioni, ma il ragazzo viene picchiato tempo dopo. Brett confida poi a Stella di credere che Hope sia cambiata, mentre Severide fa delle pressioni a Mateo perché confessi. I sospetti però ricadono su Rashidi, che alla fine ammette tutto.

Durante l’assenza di Boden, Sam Mullins (John Gatins) prende il suo posto ed i suoi metodi vengono contestati da Casey. Mouch e Otis (Yuri Sardarov) invece organizzano con gli altri una sorpresa per Cruz (Joe Minoso): riportare Leon (Jeff Lima) in città. Dopo aver salvato un aspirante sucidia, Casey finisce di nuovo nei guai con Mullins, ma Boden ritorna appena in tempo. Hope più tardi rivela alla squadra di essere stata assunta al posto di una dipendente andata in pensione. Severide si trova così incastrato, mentre Casey scopre che l’ufficio di Mullins ha richiesto i rapporti su tutti i suoi interventi. Scopre però che il Comandante l’ha raccomandato a Boden per il ruolo di Capitano, per via del suo intervento sul campo. Dopo aver capito tutto sulla sorpresa, Cruz ribalta la situazione ed inganna Mouch e Cruz. Quella sera, Brett scopre che Hope ha rubato 10 mila dollari al suo ex capo.

CHICAGO FIRE 6, ANTICIPAZIONI DEL 16 LUGLIO 2019

EPISODIO 4, “PUNTO DI ROTTURA” – Dawson si ritrova intrappolata in un garage dove si è formato un cratere in un cantiere edile. Intanto, Casey inizia a confrontarsi con il suo nuovo ruolo di Capitano e l’imminente cerimonia per ufficializzare la sua promozione. Stella invece inizia a diventare sempre più sospettosa nei confronti di Hope.

EPISODIO 5, “PATTO COL DIAVOLO” – Casey e Severide discutono in modo acceso in seguito ad un salvataggio rischioso di un adolescente. Come nuovo Capitano, Matt non riceverà l’aiuto di Boden che lo spinge invece a risolvere la questione da solo. Intanto, Otis cerca di convincerlo a partecipare ad un test per alcune nuove attrezzature importate dal Giappone. Stella continua ad indagare su Hope, mentre Brett decide di incontrare un medico per un appuntamento galante.

EPISODIO 6, “IL TRASFERIMENTO” – Stella scopre con sorpresa che è stata trasferita altrove in base ad una richiesta del Comandante Mullins. Casey e Herrmann però indagano sulla possibilità che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Hope. Intanto, Gabriela entra in contrasto con il padre Ramon, ma quest’ultimo viene pugnalato poco dopo. La figlia scopre tutto rispondendo alla chiamata ai soccorsi al fianco di Brett.



© RIPRODUZIONE RISERVATA