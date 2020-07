Chicago Fire 7/ Anticipazioni 22 luglio: Stella lascia Severide!

ANTICIPAZIONI CHICAGO FIRE 7 DEL 22 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago Fire 7 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il nono, il decimo e l’undicesimo, dal titolo “Una famiglia“, “Tra queste pareti” e “A te la scelta“.

EPISODIO 9, “UNA FAMIGLIA” – Cruz diventa sempre più preoccupato quando scopre che Chloe è rimasta coinvolta in un incidente in autostrada. Intanto, Naomi e Casey continuano ad indagare sul caso delle roulotte, mentre Foster riceve un’offerta vantaggiosa per ritornare a studiare. Il paramedico però sceglie di rimanere alla 51. Severide invece diventa sempre più geloso quando Tyler rivede Stella in un bar.

EPISODIO 10, “TRA QUESTE PARETI” – In seguito ad un incendio, Naomi e Casey riescono a sfuggire alle fiamme. Secondo il Tenente, il bersaglio era Naomi, forse per via del caso che stannos eguendo insieme. Nel frattempo, Severide decide di buttarsi a capofitto nella riparazione di una barca e Stella decide di lasciarlo.

EPISODIO 11, “A TE LA SCELTA” – Severide finisce nei guai quando il garage in cui ha parcheggiato la barca viene dato alle fiamme. Intanto, Brett aiuta Casey a trovare una sistemazione temporanea, dato che la sua casa è ancora fuori uso.

CHICAGO FIRE 7, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Chicago Fire 7: Gorsch (Steven Boyer) prende il comando della Caserma, ma una chiamata spinge la squadra fuori dalla struttura. Una coppia è stata uccisa in un hotel a causa dell’esalazioni chimiche e Gorsch dimostra di non essere all’altezza della situazione. In seguito, Orlovsky (Gordon Clapp) annuncia di voler andare in pensione: al suo posto ci sarà Kyle Sheffield (Teddy Sears), un vecchio amico di Foster (Annie Ilonzeh). Dato che la squadra non ha voluto ascoltare i suoi ordini, Gorsch minaccia denuncia per insubordinazione. Boden (Eamonn Walker) chiede quindi a Severide (Taylor Kinney) di aiutarlo a farlo fuori. Mentre Naomi (Kate Villanova) invita Casey (Jesse Spencer) a cena, Foster e Brett (Kara Kilmer) si occupano di una bambina di cinque anni piena di droga. Nel frattempo, Severide scopre che il padre ha avuto un ictus, ma raggiunge il Med quando ormai è già morto. Boden però gli rivela che Benny è riuscito a far rimuovere Gorsch prima di morire. Severide cerca di farsi forza dopo la morte del padre, mentre Stella (Miranda Rae Mayo) si mette alla ricerca di una medaglia di Benny, che l’ex moglie non riesce a trovare. Intanto,ilr esto della squadra salva una bambina intrappolata in un’auto. Boden invece fa di tutto per organizzare un funerale completo a Benny, mentre Otis (Yuri Sardov) entra in crisi per il rapporto con Katie (Brittany Curran), la sorellastra di Severide: la ragazza ha un nuovo fidanzato in Colorado.

Prima dell’inizio del funerale, Stella trova la medaglia di Benny dopo averla cercata in ogni posto. Questo dà modo a Severide di fare un discorso commovente durante la cerimonia. Kelly affronta il suo primo giorno di lavoro in seguito all’addio al padre. Intanto, Casey continua a pensare a Naomi, mentre il resto della squadra trova un calendario realizzato 30 anni prima, in cui c’è anche una foto di Boden. Durante un incendio, Severide riesce a salvare un uomo rimasto intrappolato in un edificio, ma dimostra di non essersi ancora ripreso. Naomi invece rivela a Casey di aver ricevuto una telefonata anonima riguardo al parcheggio delle roulotte: dovrà guardarsi le spalle. Nel frattempo, Foster confessa a Severide che sua madre è morta di cancro ai polmoni mentre lei frequentava l’ultimo anno di Medicina. Un colloquio che non farà che ingelosire Stella. Quella notte, Casey e Naomi seguono una pista che non li porta da nessuna parte, non sapendo che qualcuno li sta osservando.

