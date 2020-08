Chicago Fire 7/ Anticipazioni 5 agosto: Stella gelosa, Wendy torna in città

CHICAGO FIRE 7, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago Fire 7 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 16°, il 17° e il 18°, dal titolo “Casi dimenticati“, “Antidolorifici” e “Una città in guerra“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Cruz (Joe Minoso) annuncia a tutta la squadra che Chloe si è trasferita da qualche tempo a casa sua. Poco dopo, la 51 interviene in un incendio che ha colpito una casa: Gorsch si nasconde all’esterno, mentre Boden guida il gruppo alla ricerca di Tim Larson (David Selby). L’uomo sta cercando di raggiungere la moglie Gail, nel frattempo svenuta: entrambi vengono portati in ospedale. Più tardi, Herrmann (David Eigenberg) manifesta il suo fastidio per l’arrivo di un nuovo camion. Gorsch invece attende il rietro di Boden (Eamonn Walker) e Severide (Taylor Kinney) per avvisarli che c’è lui dietro il progetto di perdere la squadra dal pericolo di cancro. Confessa però che ci sono dei limiti di spesa e che Grissom ascolterà solo il parere di Severide. Intanto, Brett (Kara Kilmer) scopre che Gail non è sopravvissuta. Boden e Severide invece scoprono che Gorsch non ha approvato l’attrezzatura di sicurezza.

La 51 interviene in un palazzo per una fuga di gas e per salvare madre e figlia rimaste intrappolate all’interno. Si scopre in seguito che il problema deriva dalla società fornitrice, che ha continuato a pompare gas nonostante la chiusura delle valvole. Nel frattempo, Cruz diventa sempre più nervoso per l’organizzazione del suo matrimonio. Anche perchè Severide non lo sta aiutando, nonostante sia il testimone di nozze. In seguito ad un’altra esplosione per il gas, Casey rischia la vita rimanendo intrappolato fra le fiamme. I colleghi però riescono a salvarlo e Severide realizza di aver sbagliato con Cruz. Intanto, Brett riceve una lettera della madre biologica e scopre il suo nome.

La squadra soccorre un gruppo di persone avvelenate quando un ragazzo si precipita all’interno della casa in cerca della fidanzata Brandi. Rivela che la ragazza ha preso delle pillole e scappa prima dell’arrivo dell’Intelligence. Più tardi, Casey si offre per accompagnare Sylvie all’incontro con la madre biologica. Anche se Travis viene fermato da Ruzek (John Patrick Flueger), il ragazzo nega di sapere chi abbia dato la droga alla fidanzata. Poco dopo, Roman (Brian Geraghty) rivela a Brett che la sorella Sarah è scomparsa la settimana precedente: teme il peggio, visto che la sua migliore amica è appena morta. Si scopre poi che la ragazza frequentava un ex studente, Logan Peters, che potrebbe essere responsabile della serie di overdose. Dopo un viaggio andato a vuoto, Brett riceve la visita della madre Julie in Caserma: il marito le ha fatto credere di aver raggiunto l’indirizzo sbagliato solo perchè ha scoperto la verità da poco. Roman invece cerca di farsi giustizia da solo e senza avvisare il capo, trova Travis e cerca di sparargli. Il ragazzo però riesce a fuggire e Sean viene prelevato da Voight (Jason Beghe) e dalla sua squadra.

CHICAGO FIRE 7, ANTICIPAZIONI DEL 5 AGOSTO 2020

EPISODIO 16, “CASI DIMENTICATI” – Brett rivede la madre Julie e inizia a farle delle domande sul suo passato. La squadra interviene poi per recuperare un’auto finita in acqua, salvo poi scoprire che non c’è alcun conducente. Severide però è convinto che la persona che si trovava al volante sia in acqua e cerca di fare un salvataggio.

EPISODIO 17, “ANTIDOLORIFICI” – La squadra irrompe in una casa avvolta dalle fiamme e salvano una donna paralizzata. I vigili però devono recuperare anche il figlio di sei anni, rimasto intrappolato al piano superiore. Intanto, la proposta di Mouch di convertire un ripostiglio in una zona notte viene bocciata dal capo.

EPISODIO 18, “UNA CITTà IN GUERRA” – L’incendio in un motel provoca la morte di un testimone di omicidio. Severide si unisce di nuovo a Wendy per indagare sul caso, ma Stella inizia a manifestare una forte gelosia a causa della sua presenza. Intanto, Cruz scopre che qualcuno ha pubblicato una foto di Casey su Reddit perchè ha una cosa importante da dirgli.



