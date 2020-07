Chicago Fire 7/ Anticipazioni episodi 29 luglio: Foster vittima di uno stalker?

CHICAGO FIRE 7, ANTICIPAZIONI EPISODI DI OGGI, 29 LUGLIO

Sono ben tre gli episodi di Chicago Fire 7 in onda oggi, 29 luglio, su Italia1 e sono altrettanti i casi di cui i pompieri della caserma 51 dovranno occuparsi insieme alle questioni personali e gli intrecci che da sempre caratterizzano i protagonisti. A tenere compagnia al pubblico della rete giovane di casa Mediaset saranno gli episodi 12, 13 e 14 in cui non mancheranno gli incidenti ma anche una serie di questioni personali che rischiano di mettere tutto nel calderone degli errori a cominciare proprio dalla bella Foster che continua a sentirsi vittima di stalking da parte del dottore di cui era affascinata. Proprio lui potrebbe metterla nei guai quando lei cercherà di prendere le distanze mentre lui la “punirà” facendo una denuncia anonima che metterà a rischio la sua carriera.

UNO STRANO CASO PER CASEY

Non andrà meglio per i suoi colleghi negli altri episodi di Chicago Fire 7 dal titolo “Una decisione meditata e “Spirito di squadra” in cui Casey inizierà ad indagare su uno strano incidente stradale in cui sembra essere coinvolta solo una moto. Nel frattempo, Mouch litiga con Otis per le sue continue battute e se ne allontana e Kidd, Foster e Brett si ritrovano prima a dover risolvere la questione legata all’incidente della Caserma 81 e poi a soccorrere l’intera squadra di hockey di un liceo quando vengono coinvolti in un incidente stradale insieme ad un autobus. Cosa è successo sulla strada per l’Indiana e cosa li porterà a mettersi in viaggio? La serie andrà in onda su Italia1 a partire dalle 21.15 circa e fino alla mezzanotte con ben tre episodi che spianeranno la strada al crossover con Chicago PD 6 in onda la prossima settimana.



