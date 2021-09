Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi, 8 settembre: Severide indaga con Seager

Chicago Fire 8, anticipazioni episodi oggi, 8 settembre

Questa sera, mercoledì 8 settembre, alle 21.20 su Italia 1 andranno in onda due episodi di Chicago 8 prima dell’ultimo episodio che sarà tramesso domani, giovedì 9 settembre, anticipando il debutto della quinta stagione di Chicago Med. Prima del gran finale di stagione, scopriamo le anticipazioni degli episodi 18 e 19, rispettivamente dal titolo “Ti copro io” e “Manteniamo la calma”.

Nel primo episodio durante un incendio in un motel, viene trovato il corpo di Brad Whittier, che era morto per affogamento nella vasca da bagno prima che scoppiasse il rogo. Severide si allea ancora una volta con il tenente Wendy Seager per indagare sull’omicidio. Nel frattempo, Brett continua a essere coinvolto dalla madre naturale, Julie, che entra in travaglio e muore durante il parto. I membri della Caserma 51 uniscono le forze per scoprire la posizione descritta in una foto di Casey. Stella inizia il suo nuovo programma.

Chicago Fire 8, il matrimonio di Cruz

Nell’episodio “Manteniamo la calma” di Chicago Fire 8 è il giorno del matrimonio di Cruz, ma la Caserma 51 viene occupata da alcuni manifestanti che protestano contro la chiusura di un’altra caserma dei pompieri. La situazione si fa man mano più incandescente. Nel frattempo, dopo la morte di Julie, Brett è costretto a prendere una decisione importante quando il marito della madre naturale inizia a farsi prendere dal panico riguardo alla genitorialità. Ritter e Gallo chiedono a Boden la sua approvazione per aprire una pagina sui social media per la caserma dei pompieri. Alla fine, Cruz e Chloe si sposano!

