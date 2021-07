Chicago Fire 8/ Anticipazioni puntate 21 e 28 luglio: un batterio scatena il caos

Nuovo appuntamento e davvero ricco di emozioni quello con Chicago Fire in onda questa sera, 21 luglio 2021, su Italia 1. Siamo arrivati al quarto episodio dell’ottava stagione che rappresenta per il pubblico un momento molto importante perchè si tratta della puntata crossover con gli altri spin-off: Chicago Med e Chicago P.D. La prima parte di questo crossover arriva proprio da Chicago Fire (e continua con gli altri spin-off) e prende il titolo di ‘Infezione’ (sarà lo stesso per tutte e tre le parti). I protagonisti infattisi ritroveranno a collaborare per far fronte ad un terribile nemico comune: un misterioso e minaccioso batterio carnivoro. Tutto inizia con Chicago Fire, quando durante una partita dei Chicago Bears, Casey e la sua squadra sono convocati per soccorrere un uomo con un problema alla gamba. Poco dopo, però, si verrà a conoscenza di altre quattro vittime e si comprenderà l’entità del grave problema.

Chicago Fire, le anticipazioni del 28 luglio su Italia 1

L’appuntamento con l’ottava stagione di Chicago Fire tornerà la prossima settimana con il quinto episodio, dal titolo “Buckle Up. In questo nuovo appuntamento – in onda mercoledì 28 luglio su Italia 1 – Kidd dovrà mettersi alla prova alla National Firefighter Leadership Conference. Intanto il resto di Firehouse 51 è chiamato a fare i conti con il ritrovamento di due relitti d’auto misteriosi. Al contempo, Mouch cerca allora di avvisare tutto il gruppo di quanto sta accadendo avviando una newsletter, ma le cose sfuggono rapidamente di mano. Infine Cruz deve fare i conti con un crepacuore.

