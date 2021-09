Chicago Fire 8/ Anticipazioni ultimo episodio oggi, 9 settembre: Capp morirà?

Chicago Fire 8, anticipazioni ultimo episodio oggi, 9 settembre

La Campana della 51 è l’episodio che chiuderà questa cavalcata in compagnia dei protagonisti e i pompieri della Caserma 51. E’ tempo di finale per Chicago Fire 8 oggi, 9 settembre, su Italia1, come finirà per i nostri pompieri e cosa vedremo nel singolo episodio previsto per questa sera? Il cerchio si stringe intorno ad alcuni personaggi che dovranno affrontare contrattempi e sfide.

Joe Cruz fa ritorno in Caserma perché per il momento, subito dopo le nozze, l’unica cosa che può fare è lavorare visto che il viaggio è previsto per giugno. Subito le cose si complicano quando un incidente industriale richiama l’attenzione dei nostri pompieri che arrivano sul posto ritrovandosi tra le mani una perdita di cloro che rischia di intossicare chi lavora in quello stabilimento. Mentre Severide si occupa dell’origine della perdita, la squadra prova a cercare vittime e salvare i superstiti.

Prende il via da qui il finale di Chicago Fire 8 in onda questa sera con un singolo episodio in cui Severide scopre che è una reazione chimica la causa della perdita che provoca rapidamente l’esplosione del serbatoio. A quel punto a finire in pericolo è Capp che si vede catapultato via dall’esplosione perdendo così l’equipaggiamento protettivo ed esponendosi al gas. Severide lo porta di corsa all’ambulanza per cercare di salvarlo mentre Boden indaga sul serbatoio di cloro presente sul posto con il responsabile del cantiere.

Dall’altro lato, Emily Foster ha bisogno di un buon consiglio solido da Kidd visto che ha intenzione di tornare a studiare medicina ma si sente in colpa perché questo vorrà dire abbandonare Sylvie. Stella le consiglia di parlare faccia a faccia con Sylvie. Come finirà per loro in questo rocambolesco finale? Siamo sicuri che tutti i personaggi torneranno nella nona stagione già annunciata e andata in onda in Patria?

