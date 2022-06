Chicago Fire 9/ Anticipazioni 29 giugno: Casey rischia di perdere la vista

Nuovo appuntamento con Chicago Fire 9, la serie action di Italia1 incentrata su una squadra di pompieri della Caserma 51 di Chicago. Stasera, mercoledì 29 giugno, andranno in onda tre nuovi episodi della nona stagione. Le anticipazioni svelano che Casey avrà ancora dei problemi di salute, in seguito all’incidente in cui è rimasto coinvolto. Il suo stato farà preoccupare Sylvie, che deciderà di stargli accanto, trascurando Grainger. Scopriamo tutte le anticipazioni sugli episodi in onda stasera sulla rete Mediaset.

Chicago Fire 9, anticipazioni episodi 29 giugno: la squadra indaga su una serie di incidenti fuori dal normale nelle lavanderie

Le anticipazioni sul primo episodio di Chicago Fire 9 di stasera, il 9×10 dal titolo Un turno pazzesco, ci dicono che la Caserma 51 è alle prese con una serie di incidenti che si verificano in più lavanderie della città. Solo dei casi isolati oppure delle strane coincidenze? Casey e Severide sono sospettosi e decidono di vederci chiaro. Sylvie lega con la sostituta di MacKey, Violet Mikami, tanto da chiederle di restare in Caserma 51. Casey soffre ancora di emicrania e problemi visivi, così si decide a consultare un neurologo.

A seguire, l’episodio 9×11 dal titolo Decisioni difficili. Sylvie e Violet collaborano a un caso insieme quando quest’ultima riceve una lettera anonima. Dal testo, si suggerisce che l’incidente non sia stato un causo, quindi cercheranno di indagare insieme e coinvolgeranno Ruzek nelle ricerche. Durante l’insegnamento in accademia, Severide deve prendere una decisione difficile su una recluta. Nel frattempo Sylvie è preoccupata per lo stato di salute di Casey.

Chicago Fire 9: Casey rischia di perdere la vista per sempre?

Le anticipazioni sull’episodio 9×12, ultimo in onda stasera di Chicago Fire 9, dal titolo Un vigile del fuoco nato, svelano che Casey sarà in ansia per i risultati di una risonanza alla testa che potrebbero compromettere il suo futuro di vigile del fuoco: potrebbe rischiare di perdere la vista. Sylvie continua a stargli accanto, trascurando Grainger.

