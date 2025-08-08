Chicago Fire, Med e P.D in una serata evento: cosa succederà nel gran finale

Oggi. 8 agosto, in prima serata su Italia 1 arriva l’evento che i fan aspettavano da anni: il super crossover tra Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.. Si tratta di un’unica storia divisa in tre episodi collegati che riporta sullo schermo tutta l’energia e la tensione dell’universo creato da Dick Wolf. Il titolo scelto è Nelle trincee e le “trincee” non sono soltanto quelle della Caserma 51, ma anche le corsie del Gaffney Chicago Medical Center e gli uffici dell’Unità di Intelligence del Distretto 21.

Nella puntata evento, sono stati messi insieme vigili del fuoco, medici e poliziotti in un’enorme emergenza che scuote Chicago e li costringe a lavorare fianco a fianco. Si parte con i pompieri, si passa per le operazioni mediche e si chiude con le indagini della polizia, in una sequenza continua che non lascia respiro. Questo è il primo vero crossover completo dopo quello del 2019, un ritorno atteso con ansia fai fan dell’universo “One Chicago” che da anni seguono con passione tutte le serie ideate da Wolf.

Chicago Fire, Med e P.D.: cosa succederà nella puntata finale

Ma, cosa succederà nel finale di “One Chicago”? Stando alle anticipazioni, tutto inizia con un boato che paralizza la città, un’esplosione in un complesso industriale che scatena un incendio di proporzioni enormi. La Caserma 51 è la prima a intervenire e già nei primi istanti Severide e il nuovo comandante Dom Pascal capiscono che non si tratta di un semplice incidente, bensì di un’azione deliberata. Dopodiché, nella metropolitana un’operazione di evacuazione va storta e l’agente Adam Ruzek e la tenente Stella Kidd restano intrappolati sottoterra in condizioni sempre più critiche. Al Gaffney Chicago Medical Center regna il caos con feriti che arrivano senza sosta, tra cui la sergente Trudy Platt colpita durante l’intervento e in pericolo di vita.

A quel punto, il dottor Archer guida un’operazione estrema per salvarla mentre fuori dagli ospedali la squadra di Voight è già sulle tracce dei responsabili. L’indagine porta a scoprire una rete criminale ben organizzata, legata a un traffico d’armi e a operazioni clandestine che rischiano di colpire ancora. Da lì, le tre squadre agiscono in parallelo con collegamenti continui e decisioni prese in pochi secondi, in una corsa contro il tempo dove ogni errore può costare vite umane. Chicago diventa quindi un campo di battaglia e le sirene risuonano in ogni quartiere mentre la tensione cresce fino all’ultima scena.